大雨激情夜，聽不見的別離

▲窗外還在風雨飄搖時你就放倒了椅背，一邊吻我一邊愛撫我的胸部、雙腿之間。（圖／Shutterstock）

那是一個颱風天，你說要來見我。

離開他以後有一段時間我放逐了自己，在各個交友網站之間流連。或許是對於愛情感到失望了，我不再投入真心，我靠著自己還不錯的姿色，享受著交友網站上陌生男人們的吹捧。一個一個都說自己想要和我交朋友，但很快就忍不住開口想約見面和上床。

我厭惡那些假交友真約炮的嘴臉，只有你的來訊和我一拍即合。

「我不是來交朋友的，我也不想說自己多高尚多正人君子。放心，我不是變態，不會傳什麼猥褻照片給妳。我只是想誠實地說，我對妳的照片很有感覺，期待上天賜我好運，讓妳在如雪片般飛不停的訊息之中，看一下我的簡介和照片，希望有機會成為彼此療癒身心的固定夥伴。」

我笑了。你要找個固炮，我也是。

我的確不愛太過感官式的邀約，好像驗貨般驗過了主要器官就相約試試合不合。我也不愛口口聲聲說自己真心想要交朋友，但發現約不出去就沒耐心的男人。還有亂槍打鳥型，只想要趕快舒爽一下然後換下一位的快餐車。我想要找一個不必談戀愛，但身體很契合的固定伴侶。

我的外型算中上，基本上見過我的男人，八成都會滿意。你是個單眼皮帥哥，簡單穿個白色T恤、刷破的牛仔褲和帆布鞋，抓個頭髮就很有型。從質感上來看，你在愛情市場上應該也不缺機會才是。

你坦白告訴我，你有女朋友了，只是對方人在國外，想找一個固定而秘密的伴，也許是幾個月或半年的時間度過這段期間的空虛。在床上你雖然不是什麼猛男或床技高超的男人，但也有基本的體貼和溫柔。無論去Motel或是商務旅館，你總會為生性迷糊的我拿來乾爽的浴巾包裹住我的身體。

不談愛，只做愛。

和你在一起的時光，其實很開心。我暫時忘記那些傷人的戀愛，只感受和一個男人體溫和體液的交換。在你身上快樂地搖動自己，在你身下皺眉激情顫動，被你環抱著的同時讓你撞擊我深處每個敏感點。

那個颱風天，你開著車過來找我，我不知道你為何急著要見我一面。找了一個隱秘的地點停車，窗外還在風雨飄搖時你就放倒了椅背，一邊吻我一邊愛撫我的胸部、雙腿之間。車內空間的嬌喘呻吟都被外面的風雨聲吞噬，卻有另一種刺激感。

完事之後略作整理，我臉上還帶著一抹激情過後的紅暈。你若無其事地放掉手剎車，讓雨刷重新在車窗上搖擺起來掃落上面的雨滴，然後說：「颱風讓她的班機誤點了，等風雨狀況好一點她就回來了。抱歉有點突然，但我只是想最後一次感受一下妳而已。」

你送我回到最靠近我家的巷口，下了車以後我向你揮手道別，風雨差點吹花了我的雨傘，我站穩腳步朝車內的你喊著「再見」，但我猜你沒有聽見。

到這裡找艾姬……

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