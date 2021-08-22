老公狂玩飛機杯，讓老婆內心過不去？

欣西亞妳好：

有件事情很困擾我，就是我知道老公有玩飛機杯的習慣，直接問他還死不承認，甚至還會惱怒，另外我們之間的房事也很少。我心裡很在意他玩飛機杯，但也覺得總比他去外面找女人好，請問我該如何釋懷呢？

親愛的苦主人妻：

看到這封來信，我覺得妳內心真正在意的點需要進一步釐清：究竟是在意老公玩飛機杯？還是在意跟老公間的性生活很少？假使兩人的性福度很美滿，開機次數令人滿意，讓妳沒有處於長期吃不飽的情況之下，是否就不會在意老公大玩特玩飛機杯？亦或者，妳就是不喜歡老公玩飛機杯這件事，覺得飛機杯是小三，甚至覺得老公就是因為沉迷於它的軟Q肉壁才在床上忽略妳…上述，都是值得思考的部分，畢竟先找出讓自己過不去的地方，我們才能對症下藥。

妳提到直接詢問老公飛機杯的事情，他的反應是死不承認跟惱怒，我推測他也許覺得這是他的隱私，或許也擔憂承認會傷了妳的心，要知道，無論是玩飛機杯還是打手槍，多數男人都認為這件事是見不得光的，尤其是面對女友或老婆，因為在進行時，要嘛是需要搭配看A片，要嘛是需要進行性幻想，讓他勃起射精高潮的對象都不是妳，可能是AV女優，可能是公司女同事，也可能是他想要意淫的任何一個女人，因此，有些人在心態上會覺得好像稍稍背叛了另一半，但又無法放棄一人獨享DIY的時刻，妳的打探，多少會令他們惱羞成怒。

若只是單純在意飛機杯這件事，之前我已經多次強調，雖然打手槍跟做愛的最終目的都是得到高潮，但兩者過程是很不一樣的，因此缺一不可。尤其男人玩飛機杯比起單純夯槍更有好處，因為飛機杯不像自己的雙手能自由控制鬆緊，款式又多，裡頭層層疊疊的設計以及強弱不一的彈性，就像是難度高低的關卡，等於給老二不同等級的訓練，讓它在床上出場時更持久更有凍頭，妳是坐享其成的得利者，何樂而不為？

如果是在意性生活不足，希望可以再跟老公親密一點，那我覺得可以用撒嬌的方式表達。男人有時候寧願打手槍或玩飛機杯，那是因為整件事就跟用葵花油炒菜清爽無負擔一般，自己飽全家飽，過程裡也不用考量老婆的感受，我的建議是讓他知道妳在意的不是最後的抽插，而是前戲的投入，因此從擁抱、親吻、口交、手交通通在玩樂範圍內，當他享受跟妳的互動，情慾自然被撩起，要一桿進洞勢在必得，只要他覺得跟妳在一起跟飛機杯的滿足大不同，甚至更勝於飛機杯的感覺，將來要追加次數也是指日可待。

最後，我也鼓勵妳開發自己喜歡的情趣玩具，培養跟自己玩樂的興趣，當妳懂得享受一個人的快樂，妳會變得更有自信，搞不好會讓老公發覺床上更風情萬種的魅力哦！

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