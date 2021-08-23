都會情慾故事輯(18)-從網聊到上床

經過無數個自己睡雙人床的夜晚之後，那種孤單的感覺層層堆疊，懷念起以前被抱著睡的溫度，但真的太不湊巧，以前的床伴通通斷了，這下子只好再度開啟交友雷達了。

打開知名的匿名聊天網站，女生只要在這裡主動開口，通常是滿受歡迎的，尤其當你先打了個「女」字；因為這個網站男女性別比99:1，在表明自己性別之後，就算是有滿大優勢了，會有聊不完的男生。

在某個下大雨的夜晚，隨口聊了個同縣市的男生，短短幾個小時就通天徹地的聊了好多，甚至捨不得放對方去睡覺。

「不如加個連絡方式？」還好他先起頭跟我要了帳號，不然我還在煩惱。

「好呀，我加你。」

後來互換了LINE，不知道誰給他的勇氣，他居然直接打了過來，正當我還在猶豫的時候，他掛了電話，我的心臟還持續的猛烈跳動，他發了語音訊息過來道歉，說他剛剛太魯莽了，可我從頭到尾都被他低沉有磁性的嗓音吸引……而且我還覺得害羞，這正常嗎？

他算是慢慢突破我心房的聊天方式，我們每天互道早安，睡前也會通話小聊一下，甚至還會發照片分享日常生活，讓我覺得他好像是真的朋友。

「會不會剛好今天晚上妳有點無聊？」

「哈哈你在說什麼？」

其實我心裡知道他在暗示我，我還有點小開心。

「會不會剛好妳今天想要我去陪妳？」

然後他又發了一個大眼軟萌的狗狗貼圖，跟他聲音有極度反差的貼圖，真的引起我的好奇心了，好想看看他本人的樣子。

「恩，真的剛好。」

後來的情況就一發不可收拾了，他知道我晚餐沒吃，來我家的時候順手買了一瓶燕麥給我，我雖然沒說什麼，但心裡挺喜歡這舉動的。當他把燕麥遞給我的那瞬間，把我往前拉了過去，在我耳邊淺淺的說：「妳本人很可愛，我很喜歡怎麼辦？」，我馬上感覺到我耳朵很熱，我們距離近到可以聽到他的呼吸聲，我很緊張，卻也想跟他有親密接觸…他抬起頭看著我…

我主動吻了他，摟著他的脖子親，他則是緊緊的抱著我，我們很有默契的開始脫去彼此的衣物，時而相視而笑，時而緊擁著對方。

「你為什麼一直盯著我看？」在一陣親吻之後，我發覺他一直看著我。

「不知道，覺得妳真的很可愛。」

他雙手捧著我的胸，將嘴唇覆蓋在我的乳尖上，炙熱的唇舌攪動著我的思考，我無意識地伸出手去觸碰了他勃起的陰莖，他低吟了一聲，我開始幫他手淫，而他也是，纖長的手指不斷在陰蒂上滑動，閉著眼睛也能感覺到對方的存在。

「我好想要…」

「趕快進來吧！」我有點害羞地說出這句話。

做愛完之後的擁抱總讓人特別的享受，他抱著我、梳理著我的頭髮，再親吻我的額頭，最後，我記得我在他懷裡睡得特別安穩。

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