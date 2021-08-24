701號房─情色小鮮肉(7)

▲他快速翻身壓著她，嘴唇烙印在她的肩窩上，「等等妳會為妳說的話後悔……」（圖／Shutterstock）

她氣喘吁吁地倒臥在床上，身邊的大男孩也不遑多讓，呼吸急促紊亂，開口還帶著性慾過後的沙啞嗓音。

「姐姐，妳真熱情。」

他翻身，側過頭看向她，欣賞著高潮之後香汗淋漓，額際髮絲一綹綹貼印在臉頰上的容貌。嫣紅的嘴唇告訴他，此刻她的心跳有多快……因為他。

他親吻她的額頭，「妳這個時候真美。」

她上氣不接下氣，「其他時候，就不美了？」

「不是。」他摟過她的腰，手指在光滑白皙的背部流連，說：「而是指，這個時候的美會讓男性情慾高漲。」

她笑出聲，「你有辦法馬上來嗎？」

說完，她又跨坐上他的腰桿，低頭與他對望時的長髮垂在他臉上，他撫摸著她的髮絲，「妳知道男生沒有辦法馬上再來……是刻意刺激我嗎？」

「那真是太可惜了……」她倒回他身邊，「我還以為你多『勇猛』呢……」

她恣意地笑，語帶輕佻，他沉下臉，「妳以為這樣就結束了？」

他快速翻身壓著她，嘴唇烙印在她的肩窩上，「等等妳會為妳說的話後悔……」今天沒讓她下不了床，就是他輸。

「可愛又帥氣的弟弟，希望你別讓姐姐失望，還不到四十歲就只剩一張嘴喔！」她輕摸他的臉龐，看他激不得的表情在心裡大笑。

終究還是太年輕，血氣方剛，哈哈。

他不是沒看穿她的洋洋得意，一把抓住她觸摸的手，意有所指：「人家說女人三十如狼，四十如虎，還真的不假呢。」

她挑眉，對於被暗指性慾強，不以為意。「怎麼？嚇到了？」

「我沒這麼膽小。」他望著她塗抹著鮮紅指甲油的纖細手指，淡淡說：「我喜歡有爪子的母老虎。」

兇悍，戒備，不容易親近……但很有挑戰的快感。

他的唇湊上了她的鎖骨，黝黑的手掌覆握柔軟的乳房。「漂亮又張牙舞爪的老虎姐姐，今晚妳會知道，這是誰的地盤喔！」

她摟住他的脖子，朝他拋了個媚眼，「你知道的，老虎最喜歡搶地盤……」

他不讓她說話了。

他的唇堵住她挑釁的嘴，一手掐捏起翹臀，她則伸手鑽進了男性的倒三角地帶……

彼此愛撫著對方的身軀，她的眼底浮現一絲意亂情迷。

這樣將小鮮肉吃吞入腹，人家的爸媽不知道會如何抓狂呢……

她的腦中突然閃過情感上的那道難題，霎時被人咬痛了嘴唇。

「姐姐，跟我在一起的時候別恍神，我會生氣的……」他輕聲呢喃，逼她從現實中再度墜入混亂的情網。

《下週待續》

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