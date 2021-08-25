線上約愛｜資深玩咖(中)

當璦玟打開車門，在副駕駛座上有一個黑色的小盒子，他要璦玟一上車就打開，「這不是什麼禮物。」Scott說。

裡頭裝著一個深紅色的皮革眼罩，小玻璃瓶裝的香水，以及紅色的髮圈。

「這些是？」璦玟疑惑地問。

「我對味道有癖好，所以妳要搽這瓶香水才行。」Scott身形高瘦，有些凌亂的油頭跟黑框眼鏡，白襯衫跟深灰色西裝褲，看起來是剛從公司離開。

「搽好之後把頭髮綁一個低馬尾，我不想一直幫妳撥頭髮。」他聳了一個肩，在黑色鏡框下仍能看到他些許不耐的眼神，璦玟忍不住在心裡劃上一道註記：「大男人主義的渣男。」

璦玟很少綁頭髮，她不是很喜歡被看到耳後的刺青，剪刀的圖案代表開理髮廳的奶奶，對璦玟來說自己沒有真的學壞走偏，就是因為奶奶。

「那眼罩呢？」還好她的刺青在右側，坐在副駕駛座上不會那麼快被看到，她也暗自禱告這個大男人對刺青沒有興趣。

「戴上囉。」這時候車子才剛開上高架橋，機警的璦玟認為這不太妥當，萬一根本不是開去溫泉會館她也不知道。

「我不要，萬一你騙我呢？我們才第一次見面，我怎麼信得過你？」可能是綁頭髮這件事惹到璦玟了，她的語氣有些衝，但話一說完自己也後悔了，感覺場面都給搞僵了。

「哈哈哈，Okay 妳不要也可以，我們進房再戴？」沒想到Scott笑了出來，表情比剛才更輕鬆一些，還把箱子往後座一扔。

原本在他們之間有些拘謹的氣氛，也這麼扔掉了。

Scott開始問起璦玟的「戰績」，璦玟不打算跟這個人發展其他關係，就很放心地聊起最近幾個「雷炮」，還反問Scott問題到底在哪？這讓頗有主見跟觀察力的Scott也樂得發表意見，兩個人你一句我一句的聊了起來。

「欸，其實妳當不了奴吧？」溫泉會館就在下一個路口，他卻突然停下車這麼問。

「我是沒有當過啊，但我想試試看。」璦玟並不想隱瞞，但也抱著對方反悔就下車走人的打算。

「妳試不來啦。」他轉過身把手放在副駕駛座的靠枕上，一臉嚴肅地看著璦玟。而她也轉過頭去看著對方反問：「那現在是？」

「但我滿想跟妳做愛的。」他說完話露出邪魅一笑，摘下眼鏡，氣氛慢慢凝結，只有逐漸加快的心跳，跟快速竄紅的臉頰。

這一吻，來得突然，卻也來得醉人。

Scott有一股特別的魅力，好像能控制空氣，能控制情緒，能控制璦玟的情慾。

她什麼時候對這傢伙產生慾望的，完全不得而知。當她回過神時，兩個人已經在飯店房間裡擁吻，她半邊的乳房從內衣中彈出，他纖長的手指在乳尖上撥動，像是在輕輕地撥弄琴弦，那種優雅從容的撫摸，和他輕柔地親吻她的臉、她的嘴、她的舌尖，都一樣醉人。

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