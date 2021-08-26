▲無論分手的原因跟場面，只要內心下定決心和這個人分開，做愛更能感受到感情還剩下多少。（圖／Shutterstock）

「分手炮不是為了挽回，是為了不再愛他。」妳相信嗎？

聽過不少有關分手炮的傳言，大家都是聽別人發生時說：「天啊，她怎麼做得下去？」 當自己發生的時候，心裡卻是千百個糾結。

我們都以為分手炮是一種為了挽回感情的方式，這完全要看分手的原因。但很多女性答應分手炮，甚至主動提出分手炮，其實是為了要結束自己投入的感情。

為什麼呢？無論分手的原因跟場面，只要內心下定決心和這個人分開，做愛更能感受到感情還剩下多少。

如果光一個吻就能牽動彼此的慾望，馬上開始翻雲覆雨大戰兩回，這分手可是痛徹心扉啊，值得好好療傷一段時間。

相反的情況就更不用多說啦，這親下去感覺完全不對，說不定衣服還來不及脫，你就想先閃了，那保險套跟體力都省下來，也可以安心地轉身下載交友軟體，順便發個限動昭告天下妳自由了。

性是一個很誠實反映內在的「行為」，誠實到妳都騙不了自己，當心煩意亂時怎麼投入就是沒辦法，當情慾高漲時不用熱身就能濕一片。

分手炮顯然就是在戀情的最後，再吃上一個「誠實豆沙包」。

但這不是每個人都適用，尤其是太過年輕的少女們，妳們或許還分不清楚現實生活跟戀愛的粉紅「炮炮」，不小心就成為連炮友都稱不上的「秘密」。

「別對我食之無味 棄之可惜」

「雖然你還有感覺 但不是愛情」／藍又時－秘密

（慘了，年輕妹子聽過嗎？）

所以要把分手炮當作是妳對愛情的最後「測量」，得到自己還愛對方多少，好準備之後的心情，避免哪天孤單寂寞覺得冷的時候，尤其天氣要開始轉涼了，希望解封的秋冬能有人牽著手一起去吃個詹記麻辣鍋，才開始懷疑自己是不是還愛前男友。

悔不當初。

該後悔的是妳應該再見他一面，即便分手理由爛得可以，或是妳自己提的，都應該再打一場炮，對方表現差就剛剛好，彼此各過各的不浪費時間，對方表現超好，那妳就怪自己太過正直，不貪圖性的誘惑，只希望彼此能遇到更適合的人。

相信我，這才能讓分手不像是「欲言又止」，妳懂欲言又止有多討厭吧？洗澡、睡前、搭車的時候老是會突然想起，可是又得不到答案。

當然勸各位分手時一定要來場分手炮，還是在「和平分手」的前提下。任何一方偷吃得很難看，或者遇到恐怖情人逃都來不及，我想妳心裡的陰影已經足夠對這段感情心死，不需要靠「最後的性愛」來為感情劃下真正的句點。

如果妳曾經體會過那種還有感覺，但不得不分手的戀情，妳可以想像如果兩人在最後賣力地再打一場炮，接著用力相擁道別，會不會是更好的回憶呢？

好咧今天的性事幹話告一段落，我是悄悄改名的陳穆Mrs.L，如果妳喜歡我分享這種有關性事的新奇觀點，歡迎來我的IG找我 https://www.instagram.com/ooololaooo/

陳穆．Mrs.L