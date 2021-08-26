異國豔遇，再見之後再也不見

他說：「我離婚了。」聲音裡聽起來並不是沮喪難過，而是喜悅。

妳在電話那頭愣了幾秒鐘，不知道該表達遺憾或是恭喜，只好平靜地說：「嗯。」

他打電話來並不是簡單告知而已，他繼續說著：「總算自由了！我去找妳好不好？」

妳看著窗外的雨，柔聲地說：「好！這裡下著雨，路上小心。」

他是妳那年獨自旅行的美麗豔遇。妳去旅行，他去出差，在一間當地的酒吧巧遇，因為兩人都是難得的東方臉孔，所以先用英文搭訕聊上幾句。沒想到他鄉遇故知，異鄉遇到拿同一款護照的人特別感動。在一起的那幾天，是妳這輩子難忘的美好回憶之一。

妳白天照樣出門旅遊，晚上直接回到他下榻的酒店。等他工作回來，打開筆電處理完公務，他會一把抱起妳去浴室洗澡。妳喜歡隔著他的襯衫撫摸他的胸肌，慢慢幫他脫掉衣服、解開皮帶、拉下西裝長褲。一起洗澡的時候，妳和他分享白天的所見所聞，他總是羨慕地笑說：「真好！幫我多吃一點、多玩一點。」

他每晚和妳做愛，用掉兩枚保險套。清晨他用一個親吻喚醒妳，憐愛地摸摸妳的頭，比妳還早起床出門。他比妳早一天回國，但很紳士地多幫妳付了一天房價結清房帳。回國之後，你們保持聯繫，雖然相隔兩地在不同城市裡，但照樣談起了遠距戀情。只是不知為何沒有見面機會，不知為何慢慢減少了聯絡，妳問他怎麼了，他最後說了一句：「不好意思，其實我有婚姻。很抱歉欺騙了妳，請給我一點時間處理好。」

妳只覺得遇上了渣男，從此不想主動聯絡這個人。而他說的「一點時間」，一轉眼就是半年過去。妳不知道他離婚之後為什麼想見妳，但也許當時你們並沒有好好道別離。

再見面的時候，他擁抱妳，感覺得出來情緒有些激動。妳稍微推開了他，看他留了較長的頭髮覆蓋在眉毛上方，以有點疲累的眼神望著妳。「到店裡聊吧！」妳說。在毛毛雨之中並肩走著，沒有人有意撐傘，領著他走進離妳家最近的一間咖啡廳。

「見到妳真好！我一直擔心妳不願意見我。」他興高采烈地分享這半年來事業和家庭的轉變，彷彿是要給自己一個合理化的理由解釋這些日子他在一個平行時空裡準備好一切，然後回到妳身邊與妳會合。

妳用一杯咖啡的時間默默聽完了他的故事，窗外的毛毛雨也停了。

「我告訴妳啊！我現在發現這個商業模式真的很值得投入，我今天來找妳，就是想要找一個夥伴一起合作，而且我現在也沒有婚姻束縛了，我們如果可以是感情上的夥伴同時又是事業上的夥伴，妳不覺得非常美好和幸福嗎？」他的嘴角上揚，那是曾經吻過妳的唇。

妳抿了抿妳也曾吻過他的唇，回以一個不失禮貌的微笑：「我暫時沒有考慮新的事業，這幾個月其實有點忙，因為正在籌備婚禮，我未婚夫差不多要回來了，我就先回家不送你去車站了。謝謝你特地來見我，祝福你新生活順利愉快！」妳很有風度地買單幫他付了咖啡的錢，覺得空氣中有剛下過雨的氣味挺好！

怎麼會有人那麼天真，以為失聯了半年別人也會原地等待不會前進呢？

這次說了再見，就是真的再也不見了。

到這裡找艾姬……

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