「雖然知道不能暈船……」，《無法抗拒的他》為什麼炮友總是吸引著我們？

（本文有劇情透露）

失戀的女孩娜比獨自坐在酒吧。她的前男友是年長、事業有成的男人，她為他留了長髮，穿著像公主一樣的裙子，她喜歡依賴他、聽他的話，乖乖當個小女人。直到她發現自己深受男人控制，而他在她這個乖巧小公主背後劈腿偷吃，她才知道，她不只失戀了，還丟失了自己。

失戀那晚，宰彥出現在她身邊，他頸後有一隻蝴蝶刺青；「蝴蝶」在韓語裡和「娜比」同音，她像是注定成為被他囚禁的蝶。他有雙漂亮的眼睛，笑起來非常好看，他挨近娜比身邊，輕碰她的身體當作試探，娜比沒有拒絕，雖然她都知道，知道自己可能身陷另一個男人帶給她的深淵。

結束短暫的邂逅並走出失戀，娜比修短了頭髮、穿上輕便的褲裝運動鞋，她要找回自己的樣子。宰彥卻再次出現，原來是同學校的學弟；他向她提出「不要交往」的某種可能，像是又甘願丟失自己一般，娜比答應了。她讓宰彥到她家裡，他在床邊，「我想看妳紮起頭髮的樣子」他說。他伸手撫過娜比的耳邊，為她綁了馬尾，他說她很美。

是娜比先親吻宰彥的，「我想要你」，彷彿可以聽到她對他說。

他回應娜比，把她抱進懷裡，嘴唇輕輕撫過她的唇和肩膀、側頸，他為他們褪去衣服，溫柔壓到她的身上，給她熱情地吻，與她十指緊扣，表達他也對娜比十分渴望。

在韓劇《無法抗拒的他》裡，女主角娜比失戀後，接受宰彥的「床伴邀請」，他們秘密進行這段關係，以非交往的身份不斷上床。可是好幾個晚上，他們同枕共眠，像是情侶一樣，不論雨天或繁星點點，夜裡他們把對方留在自己身邊，相擁入眠，這越過了床伴的界線。

劇終時迎來美好結局：幾經掙扎，娜比和宰彥決定昇華他們的感情，他們交往，床伴轉正。

最熱烈討論的，是漫畫版裡的結局相反，把宰彥定義為「約炮渣男」，娜比被他傷害，之後轉而跟老實純情的青梅竹馬交往，但心裡始終記得這個令她無法抗拒的炮友。

雖然早知道不該暈船，娜比覺得自己和宰彥如此契合，相同科系、類似的興趣，渴望和彼此一起吃晚餐、抱著入眠；娜比忘記了，宰彥向來可以掌握任何場合的氣氛，把無趣的事情變有趣，所以他當然可以，在他們的關係裡，加入曖昧的魔法；他對任何女生都體貼浪漫，他的溫柔是雙面刃。

不論是炮友轉正，或是逃離這段關係和真心的男人交往，或許每個女生心中，都有難以抗拒的記憶，裡面有一個心甘情願臣服於慾望的自己；因為渴望著他，於是把自己交出去，那樣的自己和蝴蝶一樣，脆弱又美麗。

內衣的一角 – 黛西 Daidai