▲他說過「找男人也不要找像他這種的。」可我當時不明白是什麼含意。（圖／Shutterstock）

都會情慾故事輯(19)-他只喜歡我的身體

年少輕狂的年紀總會做出些傻事，當下的自己當然不覺得傻，還認為自己是為了愛而付出，那些不在乎妳的舉動，在事過境遷之後，才會覺得好傷好傷，不為了相遇而後悔，因為感謝他們教會了妳某些事。

那年我24歲，剛在社會上工作不久，對於感情也沒放太多心思，偶爾想打發一下突如其來的性慾，所以在交友軟體上認識了一個34歲的大叔，這個年紀的他對於當時的我來說真的很有魅力，尤其是他一身襯衫捲起白袖的時候，熟悉俐落的樣子，讓我百看不厭。

他總在深夜的時候傳來訊息：「睡了嗎？如果還沒睡，我去陪妳睡好嗎？」

厲害的約法就是以「陪伴妳」的文字去替代「找妳」，會少了很多被利用的感覺，也因為這樣，特別容易有戀愛感。

大叔是個室內設計師，我曾經瞄過他的包裡，有著幾張畫著3D設計圖的白紙，他總說設計師是個不歸路，能不當就別當，這些話都是他在床上抱著我聊天說的，喜歡聽他分享各種故事，好像可以為我的未來減少些冤枉路，他也說過，「找男人也不要找像他這種的。」

可我當時不明白是什麼含意。

他會溫柔的抱抱我，一隻手枕在我的脖子下，很認真地與我四目相接才親我，他的嘴唇非常柔軟，吻很緩慢很輕柔，接著才伸舌頭過來，吻的同時才會開始不安分的揉起胸部，他曾大方的承認是大奶控，超喜歡把我揉到快不行。

「好舒服，好喜歡這樣。」我閉著眼睛說。

「那這樣會更喜歡嗎？」他一說完就舔了起來。

我擔心小套房的隔音並不是很好，每次都很含蓄的呻吟著，這天晚上他似乎想解放我，比之前舔得更賣力，更同時把手指放了進來，同步的刺激之下，我一度想推開他，卻被他阻止。

「別想躲，今天不讓妳躲。」

他將臉龐埋在我的耳朵旁邊，溫柔的舔著我的耳垂，讓我的耳邊溫度熱熱的，我忍不住小小聲叫了一下，他察覺到我可能快要高潮之後，一手揉著奶，一手揉著陰蒂…

「你別看我～」我聲音有點抖，每當他看著我要高潮的時候，我都特別害羞。

「不要，我要看著妳高潮。」

最後我要高潮時，呻吟完之後，他抱住我，摸著我的頭，好像在表揚我做得很好一樣，大叔的床上技巧真的沒話說，每種姿勢都能讓我很有感覺，每次的抽插都是重點，都能精準摩擦到我敏感帶。

「你沒想過要跟女友分手嗎？」

大叔會跟我分享跟女友的不順遂，我只是好奇為什麼不愛又不分手。

「因為她會照顧我。」

「例如照顧你什麼？」

「可能像我喝酒之後，會照顧我。」

這些床邊的閒聊我幾年後回想起來，都覺得很渣，可當下怎麼沒發現呢？

當時我做愛時可能真的有帶著愛在做吧，但他沒有，在離開他之後，我也經歷過幾次戀愛，都是對方劈腿我，很明白那種被外面小三介入，撕裂心臟的痛，才深深的自省自己當初的行為。

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