微體力、高愉悅！「最強五式」你駕輕就熟了嗎？

▲那些看似不符合人體工學的體位，普遍只在心血來潮時才會嘗試，真正讓你省力、方便，又有感的真的就是那最強五式。（圖／Shutterstock）

文／許雅雯 性福導師

最近極簡主義很盛行，執行起來每個人各有風格，但其中心思想不外乎專注在真正需要且喜愛的人事物即可，這可延伸到生活的各個面向，像是穿衣、購物、人際交往等等。這讓我聯想到，做愛不也是如此嗎？在性姿勢上，大家直覺認為，技巧高超，可以創造出不同的感受，聽起來就很讚。

但是這就像我們平常在穿衣服的時候，雖然擁有滿櫃的衣服，每次穿出門的永遠是那幾件讓你穿起來舒服、機能好的；至於其它美麗、有型的，礙於種種原因，總是只留到特殊場合才穿出門。體位也是如此，那些看似不符合人體工學的姿勢，普遍只在心血來潮或是有餘裕的時候才會嘗試，真正讓你省力、方便，又有感的真的就是那最強五式：

1.男上女下

如果黑和白是衣服搭配的經典款，男上女下的傳教式就是經典體位了。經典的體位，可以隨著女性雙腿擺放的位置不同，例如：放在腰上、臀部、勾在大腿等等；以及男性的姿勢不同，像是青蛙式、膝蓋著地身體往前傾……都可以創造出不同體位。除此之外，彼此面對面，仍然可以親吻以及撫摸對方迷人的身體喔。

2.女上男下

女性換到上位，可以擁有主導權，速度的控制、動作的深淺、要前後磨蹭的方式，還是要採取蹲姿（上下律動，需要注意安全），又或者是反過來騎乘（這時候是背對另一半）。律動的過程中，仍然可以空出手來撫摸自己的胸部、陰蒂等等的部位，來增加刺激度。這一切都由你自己做主。

3.後背式

喜歡權力與支配遊戲的人，後背式是較貼近這種感受的體位。因為背對的那一方，看不到對方，有種被支配的感覺，而在後背的人則掌握了主控權，比較有侵略性。這體位在心理上較需要彼此的信任感，在生理上則是較能夠創造出緊實的感受。

前三式是最基本款，接下來的站立式很適合在短時間下完成，可能是在出門前，時間很匆忙的情況下，不用脫去太多外衣就可以了；不過站立式需要注意身高的差距，不然會無法進行。第五式則是側入式（湯匙式），就是躺著從後面擁抱的姿勢，邊擁抱對方邊溫柔的律動，光是想像就覺得有種被呵護的感覺，假如剛好女性懷有身孕是最推薦的體位了。

做愛真的不是在比技巧，雖然彼此都希望對方能在過程和結尾都滿意，那麼重點就在於心理的感受了。想要微體力高愉悅，至少把最基礎的前三式（含微變化）做到駕輕就熟，真的就夠了。將其它的心力花在彼此日常的親密互動，心情愉悅了，什麼都美好！

本文授權自 相性幸福