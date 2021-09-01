線上約愛｜資深玩咖(下)

Scott的魅力讓璦玟為之傾倒。

她很少會在第一次見面就這麼意亂情迷，她是那種極度沒有安全感的人，需要更多次的相處才會逐漸投入感情，產生一種依賴的情愫，再快速地逃開，就怕自己成為被丟下的人。

她習慣預設立場，讓自己建立一層保護膜，就像套在肉棒上的保險套一樣，薄薄一層的，看起來似乎不造成影響，但其實再薄的套子都能守住精液的噴發。

璦玟就是這樣，給人感覺不難約也一點都不難聊，就像一個很好把的單純女孩，實際上她早就設下了結界，任誰都不可能穿越。

可是面對眼前這個神秘的男人，她就像第一次約炮的新手，偏偏遇到一個玩咖級的老手，這局注定是要輸了。

他引導她靠在床頭坐著，拿出箱子裡的眼罩，「妳願意為我試試看嗎？」他明知道璦玟會答應，卻還故意說出「為了他」的這種話，那種退一步的溫柔詢問，會誘使女人的母性氾濫而出。

她點點頭，讓Scott為她戴上。絲柔材質的眼罩蓋上她雙眼，前幾秒鐘她很不習慣，甚至有點害怕，但很快她就感覺到其他感官的放大，她能聽到自己的心跳聲，可以感覺到他身上香水味的移動，還有他移動時床鋪的起伏。

「別怕，我幫妳脫掉。」他熟練又輕柔地為她解開內衣扣子，在內衣從她肌膚上挪開的同時，他彎著背吸吮了一口她的右邊乳頭，璦玟整個人抖了一下，嬌嗔一聲後又馬上忍住，Scott對她的放不開起了征服慾，想要這個有些難搞跟好強的女人成為他的女奴，聽他的話，愛上他。

那種愛在Scott的認知裡，不會有追求、曖昧跟交往，比較像是粉絲對偶像的迷戀，他並不打算對任何女人的愛慕負責，包含此刻眼前的璦玟。他只是想累積自己的戰利品。

所以他用手指挑逗愛撫璦玟的身體之後，就急著要她繼續戴著眼罩為他口交，他喜歡女人臣服於他的魅力，他喜歡女人因為他的愛撫而濕潤，他喜歡女人低下的姿態為他口交，他並不喜歡跟女人性交，他不想要女人有更多的快感，只有他可以。

當他把精液射進璦玟的口中，再為她解開眼罩，璦玟馬上從氣氛中醒了過來，詫異地看著Scott開始穿上內褲。

「妳有要泡溫泉嗎？還是要直接回去了？」他看起來一樣從容，但對璦玟來說，原本那份心動已經幻滅，這個男人看起來再從容有型、措辭語氣再溫柔有禮，都不過是一個爛咖。

個性其實很倔強的璦玟並沒有開口要求後續，她知道這個男人壓根只是把她當成發洩的性器，不過是個認為自己帥到女人都該愛上她的渣男。

璦玟壓抑住內心的氣憤，刻意走到浴室將衣服穿上，穿好之後打開蓮蓬頭並轉到最燙，看了一眼玻璃門外Scott坐的方向，一鼓作氣打開門往他沖水，淋了他一身濕，他不斷撥弄梳理的頭髮也淋濕了。

璦玟則抓起包包就跑了出去，逃上計程車後才意識到自己複雜的心情…

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陳穆．Mrs.L