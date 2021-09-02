十二星座的炮友故事！天蠍性慾很強、獅子在床上是王者？

「他給了妳一個Super Like !」我和一個射手男配對成功，他說我很聰明又可愛，也說妳不要當炮友那我們就認真約會，然後，第一次見面他就在車上問我要不要幫他口交。

妳是什麼星座的？牡羊女生，上升金牛，內建月亮雙魚；有次我和獅子男吃飯，他說我一點都不牡羊，妳講話柔柔慢慢的，感覺就是雙魚，雙魚稀釋了牡羊的強悍。獅子男說，我有了他就不會想擁有別人，他褪去衣服露出腹肌，如他所說下面那根尺寸確實張狂，進來的時候讓我好痛，我在他底下呻吟，他問我：「我是不是妳碰過最會做愛的男生？」

三天後我就和雙子男約會，他開車來載我，抵達前溫柔提醒「去海邊玩所以要帶拖鞋喔」。他摟著我的肩膀，漫步在北海岸，我說想踩水，他說不要，我抗議，他馬上心軟，陪我脫鞋玩水。當然那天我們有做愛。他像王子一樣溫柔，他在哪都是個王子，見了面就對我很好，可是我們再也沒有更多火花。

天蠍男也是開車派的。他總是比我早到，坐在車裡等我。剛下班的他穿著整齊的白襯衫，下半身皮帶西裝褲，看到我就瞇起眼睛笑。他選旅館的時候總會問我這間好不好，我說都可以。我們分開洗澡，我洗好之後出來，他會躺在床上，張開雙手等我躺進去，他喜歡用手指幫我，他可以玩很久很久，整場性愛我都閉著眼睛，害羞不敢看他，他會貼在我耳邊說：他很舒服，今天他就要幹死我。

巨蟹男孩好的時候柔情似水。我們在市區逛街，買了肯德基回旅館吃，有吃的東西他就滿足，我也是，吃飽了我們才上床。他不會嫌妳肚子圓，只會說妳可愛；我躺在床上，他親遍我的身體，從嘴唇、頸部到胸口，沿著肚腹往下，親吻我的私處。我輕撫他的頭髮，他的臉埋進我的下體更深處，淫水沾濕他的嘴角。

天秤男人前人後兩種樣子，我不知道他面對我的是哪一面。我猜他有女友了，看起來像是出來找樂子，單身的我在這場遊戲裡不知道是孤單、還是毫無損失，他讓我在上面或在下面，我們面對面擁抱，開房間的兩個小時都沒停下來，第一次也是最後一次，他說，每種姿勢都想跟妳試試看。

水瓶男很古靈精怪，也有源源不絕的活力，我說我害羞話少，他就一路上都在講話，買了東西給我吃，看起來很體貼的樣子。我問他稍早前在哪裡，他說他去找朋友。他壓在我身上，花了很長的時間才射精，我又問了他，朋友在哪裡，他才告訴我，那是另一個炮友，原來他每次約炮一次就會約兩個，一前一後，難怪他剛剛射不太出來。

後來，有些星座的男人會重複碰上幾次，越來越難以歸類，有些好的後來變成壞的，但還是會暗自想，或許我跟某個星座最有緣。

「你是什麼星座？」配對到新的人，我總是會問。讓我們再重新開始。

內衣的一角 – 黛西 Daidai