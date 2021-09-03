701號房─情色小鮮肉(8)

▲按下關門鍵，他不滿地在她耳邊呢喃：「等等不把妳弄得死去活來算我輸。」（圖／Shutterstock）

影印室裡，兩個取件的同事低聲八卦。

A湊近B說：「欸，你有感覺嗎？最近那個老處女似乎比較好講話一點。」

「對啊，不小心遲交報告半天，她難得的沒當面咆哮叫我滾蛋。」

A撓撓下巴，「真不知道吃了什麼藥，人居然轉性了？」

B挑眉笑說：「看她最近上班春風滿面的樣子……該不會是從吃炸藥改吃春藥了吧？」

「拜託……她那副死樣子，能有什麼『春風』？男人光看到她那張鬆垮垮的臉就嚇跑了，更別說其他地方，肯定更鬆垮……哪裡還硬得起來？」

「你真狠……哈哈哈，可是這話我喜歡聽。」

兩人笑得樂開懷，沒注意到旁邊茶水間走出一道人影，手裡拿著剛泡好的熱美式咖啡，輕飄飄經過他們身邊時撂下話：「看來你們體能沒什麼問題，絕對能說硬就硬，那今晚就硬到底，將中午開會時需要檢討的方案全部做完，明天我上班之前，要看見修改方案在我桌上。」

她蹬著高跟鞋優雅地朝辦公室去，兩個男同事登時垮了臉，「媽的，老魔女Ann在隔壁茶水間你怎麼不跟我說？」

「我哪知道她在那裡啊！靠，真衰……」

耳邊飄來漸行漸遠的哀號，她抿抿紅唇，傳了訊息，決定今天不讓自己加班。

來到跟人約好的餐廳，點了肋眼牛排餐、開了紅酒，努力吃東西的模樣，引起對方注意。

「姐姐，妳中午沒吃飯嗎？」

她張口咬下一塊大牛排，「有。」

瞧著她鼓鼓的嘴巴用力咀嚼，他笑：「沒吃飽？」

「有。」她又大口喝了紅酒。

他一手支著下巴，「妳這吃法……看起來像洩憤，不是餓。」

她瞟了他一眼，「怎麼？嫌棄我吃相難看？」

「妳之前不是這樣吃飯的。」他揚揚嘴角，「如果是有人讓妳不開心的話……我建議等等做點『激烈運動』好好發洩，比虐待自己的腸胃好。」

她一愣，「你很餓嗎？」

他點點頭，「嗯，身體很餓。」他拿過她手裡的刀叉，「別吃太大口，小心噎著。」他將餐盤裡的所有肉切得更小塊一些，才將刀叉還她。

接過餐具，她猶疑地問：「我……是不是又老又醜？」

他訝異地挑眉，「真不像我剛認識妳的樣子……母老虎很帥氣很自信的，威風凜凜，說，是誰挫了妳的銳氣？我找人揍他一頓。」

看他義憤填膺的模樣，她不禁噗哧笑出聲：「油嘴滑舌。」

「那是喜歡妳才這麼說，妳以為我對誰都這樣講話嗎？」他白她一眼，等她用完餐，由他駕車前往旅店。

這是他的堅持，開車，他來。

先放她在大門下車，他將車子緩緩駛入地下室，而她，走往櫃台。

「701號房，謝謝。」

聽見房號，客服人員皺眉，「這……不好意思，這間我們不開放。」

「怎麼會？我來幾次了，每次都點這間房。」

幾位客服人員交頭接耳，竊竊私語，最後由資深服務員開口：「這位貴賓很抱歉，我們真的從來不開放這間房，可能是之前新進人員出了錯……請您重新點房。」

「我……」重新點？但重新點房就不會是他了……怎麼回事？

「誰說沒房？」

他從電梯裡走了出來，幾名服務員瞬間打起精神鞠躬，異口同聲：「小老闆好。」

他來到櫃檯伸出手，「苡淵，將房卡給我。」

「是，小老闆。」

聽聞那畢恭畢敬的招呼，她差點沒被自己的唾液給噎死。

「小、小、小……」她錯愕地望向他。

他一把摟過她的腰，拿著房卡將呆愣的她拖進電梯裡。

按下關門鍵，他不滿地在她耳邊呢喃：「身為一個男性，妳在所有人面前一直說我小？等等不把妳弄得死去活來算我輸。」

盯著他警告意味濃厚的表情，她腦中一片空白，就這麼被人拽進了701號房裡。

老天！她胡亂吃，吃到了什麼天鵝肉？

《下週待續》

701號房─情色小鮮肉(1)

701號房─情色小鮮肉(2)

701號房─情色小鮮肉(3)

701號房─情色小鮮肉(4)

701號房─情色小鮮肉(5)

701號房─情色小鮮肉(6)

701號房─情色小鮮肉(7)

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