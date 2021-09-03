怕被騙炮、騙感情？！「停損點」是用在妳太依賴他的時候

不知道什麼時候開始，交友軟體裡常有詐騙案件發生，騙錢傷感情。原本在網路上茫茫大海找伴侶已經很難，找到人變成約炮，約炮又怕大暈船，當單身的友Ａ說交友軟體上的男人很無聊，我都覺得，無聊竟然變成最安全的交友事件！

「妳很聰明、很漂亮，我的梗妳都懂，我也覺得妳很厲害，我很少在交友軟體碰到像妳這樣的女生」男人還沒見過我，就給我一封長長的「情書」，我感覺自己堅硬的心變得柔軟，而我想念自己柔軟依賴的樣子。

單身的時候做什麼事都很瀟灑，假日自己去看電影、喝咖啡，工作時把事情扛起，在聖誕節和跨年夜加班，反正也沒人約；自己一個人的時候，什麼事情都很快，約會對象一個換過一個，有時我會用力叫自己慢一點，不要讓身邊的人這樣來來去去。

打開交友軟體，像是把自己往外推，不同年齡、職業、長相、性格的人都擺在眼前，一些靠自己努力滑進Like，再一些上天給的緣分，或許兩人就能來場約會。

見面之後，有些約會一見傾心，美麗又浪漫，這種我通常會很小心，一開始就一百分，後面只有被扣分的份。被男人不讀不回，或放著好幾天才回也是常態，如果夠喜歡對方，我會掀開底牌，我希望我們能發展下去，聽聽看他怎麼說。如果他真的喜歡妳，一定不會讓妳等，他若回答工作很忙、暫不考慮交往之類的，我會輕輕放下。

也有一些是真的惡意詐騙，溫柔哄著妳，問妳要不要上床？妳當然可以答應上床，可是或許會偏離妳要的「在一起」，萬一不小心暈船，必須花時間戒斷這個炮友。也有可能是最爛的那種金錢詐騙，說自己要用錢，或者拉妳一起投資，交友軟體上扯到錢絕對必須直接封鎖，錢這種東西，給出去就很難拿回來。

當男人把我哄得心都軟了，有的時候會忍不住沈浸在那樣的狀態裡，很想依賴很想被理解，很想被愛。越是這種時候，越要設定「停損點」。當妳發現他非妳不可，妳也非他不可，這不是什麼命中注定，而是某種匱乏把你們緊緊扣在一起。

有點經歷的妳會知道，最美好的愛，是知道自己不完美但是完整，妳已經是一個

完整獨立的個體，無須依賴任何人。

後來那個傳給我情書的男人，和我約會幾次，就不見蹤影，隔了好幾個月，才傳訊息道歉，說想見面。我什麼也沒回，很多時候，各自安好就好。

內衣的一角 – 黛西 Daidai