【12星座情慾故事】水瓶女：別妄想用「愛或性」束縛外星人的靈魂

▲對於性愛也抱持著學習新知心態的她，各種方式、各種姿勢，任你玩弄，因為她也好奇這樣比較開心還是那樣比較舒服。（圖／Shutterstock）

她性感的不是身體，而是腦袋。你總是很難理解她的古靈精怪，在性愛上也是。點燃她慾火的，往往是在奇妙的點上，有時候你會以為她是不是有點性冷感？

因為思想跳躍得太快，偶而令人受傷。那夜，你把車停在路邊，因為知道有一陣子不會再見面了，你期待兩人能在朦朧月光下聊聊心事、浪漫溫存。她跟你聊生活、聊工作、聊家裡的狗兒、聊最近著迷的新手遊、聊球賽，對世界充滿好奇，而聊天範圍非常寬廣的她，是個很棒的聊天對象，同時也讓你很難快速切入激情跑道上。

你一方面很想撲倒她，一方面又捨不得打斷她的話題，因為她說話的樣子很迷人，你很確定自己愛上的不只是她的肉體，還有她性感的腦袋。有顏值有身材的女性你看多了，但有內容的女人在相處之後所產生磁力、魅力更強大令你難以招架。好不容易等到沈默的空檔，你牽起她的柔嫩小手貼在胸口，享受一下談情說愛的片刻美好。

她的手往下游移，你放任她的撫摸。她在你的腹部停了一下，說：「你要運動了。」你哭笑不得地說：「好啦。」你知道她的腦子有時候很冷靜理性，但不是故意要嫌棄。即使是如此，你還是不爭氣地勃起了，於是拉了拉緊繃的西褲調整一下亢奮分身的位置。

你摸摸她的頭，接著親吻了她。她的吻很甜美，她等待你的進攻，然後更熱情地回應你。但點火的總是你，你偶而會懷疑她到底愛不愛你，而當你成功點燃了她的慾望獲得她的回應之後，你就完全地臣服。「欸～你是不是很想我？」腦子裡很容易有巾幗不讓鬚眉氣勢的她，總算出現小女人的可愛姿態。

「超級想的好不好！」你多希望她能趕快撲進你懷裡，但你知道熱情如火並非她的習性。她總是有點緩慢溫吞，喜歡在床上多一點鋪陳和前戲，對於約會急著想要上床的男人沒有太大興趣，吃飯看電影、喝酒微醺、聊天說笑、脫衣共浴，對她來說都是她的前戲。她可以在見面的時候就開始偷偷對你充滿性幻想，直到你真正地滿足她為止。男人會誤以為她不夠熱情，只是她腦中許多熱情的幻想都不曾說出口而已。

她隔著西褲撫摸你的硬挺，在你耳邊呼氣：「這麼快就硬了……」把你逼到頂點卻不輕易給你，就是她令人又愛又恨的調皮。她不但沒有要跟你車震，還記得提醒你：「快點開車，不然我要趕不上高鐵了！」你嬉笑地回說：「不然跟我回家，明天請假吧？」她搖搖頭：「不行，我明天早上要開主管會議呢！」你當然知道她的答案。或許她的獨立、愛好自由不黏人、熱情之中保持著理性就是她魅力的一部分。再怎麼樣不情願你也只得往車站的方向駛去，一路享受著她天南地北毫不設限的話題。

時間足夠的時候，你很喜歡和她做愛，例如某次去小度假，兩人一整天都窩在能看到海景的飯店，她是配合度極高的性感女神。對於性愛也抱持著學習新知心態的她，幾乎不會拒絕你的任何提議。各種方式、各種姿勢，任你玩弄，因為她也好奇這樣比較開心還是那樣比較舒服。她偶而心血來潮的反守為攻，更是令人興奮。雖然不能天天黏在一起，但每次相見時魚水之歡的性能量，總是令你回味再三。

「接下來幾週都不能來，你要乖乖想我啊！下個月見！」離開的時候，還不忘給你一個甜蜜的吻。看著她揹著包包離去的背影，腳步輕盈。你嘆了口氣：「可惡！只能回家用我自己的手來想妳了。」

水瓶女：對全然的動物性交合沒有興趣，每個場景都是她幻想高潮的秘境。熱情中帶著理性，不小心會把你的火苗澆熄。情慾開關啟動得較為緩慢，但啟動之後就能陪你研究和挑戰各種歡愉。雖然她很難理解，但你也要有願意理解她的企圖。別妄想用「愛」或「性」綁住她，因為外星人的靈魂本來就很難被束縛在地球的某個角落上。

到這裡找艾姬……

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