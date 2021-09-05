男友前戲弱到爆，我都快要性冷感！

親愛的欣西亞妳好：最近交的這一任男友，前戲部分很弱，好比每次接吻的時候猶如狗在啃，從臉啃到胸，我都無感，然後用手指掏弄一會兒就硬上，我都覺得很不舒服，再來，因為他的鳥都半軟不硬就急著戴保險套，導致我等很久，期待的心情都沒了，請問有沒有什麼方法能在不傷害男人自尊的情況下，讓他精進前戲的部分呢？

看到這位苦主的敘述，我實在很想幫她寫個「慘」字，然而回顧自己接受諮詢的個案中，我也只能以「一山還有一山低」形容大家的處境，也就是：沒有最慘，只有更慘。撇開男人那一根硬不起來或早洩，不了解前戲如何玩也是一大問題，但讓很多女人更為困擾的是：不曉得該如何開口表達給男人知道？

以致於她們的伴侶自以為在床上的表現可圈可點，把女人玩得high翻天，但距離事實卻差了十萬八千里。我還聽過一個最扯的案例是女生在床上被不解風情的男人粗魯對待，委屈得都落淚了，結果男人還沾沾自喜地說：「跟我做愛有需要如此感激動涕零嗎？」靠北！人家是被你氣哭了好嗎？所以，各位姊妹們，床上遭受不平等待遇還是要適時提出，沒客訴就不會有進步，況且，妳嘴巴墊墊，男生搞不好還跟別人嫌棄妳是一條死魚，殊不知，讓妳變成死魚的罪魁禍首就是他，做賊的喊抓賊，那才令人心傷。

究竟該如何讓男人在前戲上有所精進？我覺得這真的不好說，所謂不好說，就是「用說的」不如「用做的」，直接以行動展現，會比言語表達更有成效。首先，一定要在他做對的地方給予高度讚美。好比當他的雙手在妳身上游移時，撫摸到很有fu的部位，不妨直接告訴他：「這裡好舒服」、「再久一點」、「再多一點」，甚至在呻吟聲上有所不同，配合妳享受其中的表情，相信他會更想要取悅妳。

至於苦主提到男友接吻如狗啃，太快進入，甚至軟屌就戴保險套，在在顯示他是個猴急的男人，我倒覺得可以由女生主導，並且用嘴伺候他，男人喜歡口愛，自然會希望妳不要太快結束，那麼妳可以讓對方知道，前戲如果口愛，慢工出細活才會更性福。口愛時妳中場可以採取69式，這等於是種示範，讓他知道：妳怎麼吹他，他就比照著這樣吸妳，等他整根硬到不要不要惹，再幫他戴上保險套，因為是妳主導，妳比較不會有任人擺佈的感覺，女人在前戲上有較多的主控權，在性愛上也許會帶給兩人更多不同以往的驚喜。

如果妳使用欣西亞的方式他仍無法領略，逼不得已我們也只能打開天窗說亮話，但不是以抱怨的口吻說：「你前戲很弱欸，每次都讓我很冷感」，而是先說好說滿他三個床上的優點，再搭配一個可以改進的地方，如此一來，男人心態上會更能接受，也更聽得進去。若是爛泥敷不上牆，或是個扶不起的阿斗，怎麼說他都不顧妳的感受依然故我，早點放生或許是最好的選擇。

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