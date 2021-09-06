▲晚上一起睡的時候，他會先抱著我一會，等到我想睡的時候再放開我，這樣我才會睡得好。（圖／Shutterstock）

都會情慾故事輯(20)-我們活在肉慾的時代，期待著單純的愛情

說真的，有炮友很嚴重嗎？不會吧。

嚴重的問題是把性看得比人性重要的人吧？

我跟恩是網路上認識的，他比我小了六歲，不過嚴格上來說心智年齡上是我比他小。

他常說一句話「讓我來照顧妳吧。」

我總是開玩笑的回推說「我可以照顧自己。」

其實我只是害怕進入一段關係而已，不曾擁有就不會有失去的痛，我一直都這麼告訴自己，偶然有一天，我們…

那天是他的研究所畢業典禮，我捧著花到現場找他，他遠遠就看見我了，對我露出燦笑，他用著充滿愛心的眼神看著我，接過我送他的花之後，牽著我的手到他的家人朋友旁邊介紹我：

「介紹一下，這是我的女…」

「我是最近認識他的女生朋友，小琪，大家好！」

他很驚訝的看著我，我則是不敢看他的眼睛。

觀禮結束，我本來想默默地先離開，殊不知他遠遠的看到我起身之後就追了過來，沉不住氣的問我：「為什麼不能當我女朋友？」

「沒有不能，只是我還沒準備好。」

在我說完這句話之後，他就朝我的嘴唇吻了下去，在這種眾目睽睽的畢業典禮當下，我沒有抗拒，接受的閉上了眼睛。

然後那天他牽著我的手一起逛校園，我們牽得很久很久，他牽得很緊，深怕我們會分開一樣。

恩總是會記得我說過的任何事情，記得比我還清楚，連我回老家會認床這種小事都記得，甚至自己都曾經忘記說過這個，他總會在訊息裡一一交代我該注意的事情，也要我把工作排少一點，他說他還養得起我。

晚上一起睡的時候，他會先抱著我一會，等到我想睡的時候再放開我，這樣我才會睡得好。睡前，我主動朝他吻了一下，他說還是有熱戀的感覺，還是幸福感滿滿，我則是回覆他說不如來做些更有幸福感的事？

只看他眼睛發亮的點點頭。

「你確定要加班喔？」我開始解開身上的鈕扣。

「這種加班求之不得欸！」恩吞了吞口水。

解開上衣的扣子之後，沒穿內衣的我，上半身裸著出現在他眼前，他的手早就忍不住的揉了過來，我低吟了一下，把長髮都撥到側邊去，他時常稱讚我這樣好性感，我眼神銳利的看著他，他的臉早就興奮的脹紅起來，連同下半身也是。

「今天不戴保險套怎麼樣？」我在恩的耳邊說了悄悄話。

「可以嗎？真的可以嗎？」

「恩～可以的。」我點點頭，並親吻他的額頭。

我在他身上擺動磨蹭著，他更忍不住了，直接撲到我身上親來親去，我笑說這樣好癢，他仍淘氣的吻著。

他喜歡從背後進來，撫摸著我的臀部，稍微掰開之後就放進來，我總會被突如其來的填滿而滿足，他一邊撫摸我的胸部，一邊緩慢溫柔的抽插，這是恩一直以來的溫柔。

越做越幸福，大概就是這樣吧？

我想，從來就沒有準備好的戀情，只有那個對妳準備好的人。

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