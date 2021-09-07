701號房─情色小鮮肉(9)

▲有錢人家的孩子，最後絕對不可能選擇她，何必浪費大家的時間？（圖／Shutterstock）

她在驚訝中的情緒被人拉進房裡，還沒回神，後背就撞上了牆面，讓人牢牢壓著索吻。

「唔嗯……」她悶哼，蹙眉，推了推大男孩，「你這麼猴急做什麼……」

「誰叫妳當眾一直小、小、小」他瞇了瞇眼，吮咬她的下唇，「我不小喔！姐姐。」

她噗哧一笑，「你滿腦子都想什麼？我說的小是指……你是小老闆？」

他不情願地點頭，手同時不規矩地脫起她的衣服，「怎麼？該不會聽見那聲小老闆，讓妳猶豫是不是要離開我吧？」

這就是他不想讓她知道的原因。沒想到叫她在大廳坐著休息等他，她就先去討房卡了，嘖，失策。

「是有那麼一點……」有錢人家的孩子，最後絕對不可能選擇她，也是一場無疾而終的夭折戀情罷了，何必浪費大家的時間？

她嘀咕著，見他表情逐漸下沉，她眼底閃過促狹的意味，說：「說不定我有更適合的身分，例如……你的後媽？或是你爸外頭的阿姨？」

嘶。

布料撕裂的聲音，伴隨著冷沉的口氣，他咬牙：「不好笑。」

她低頭看看襯衫領口被撕開一大裂縫，用力拍下他的手，「喂，這麼沒肚量？我這樣怎麼出去見人？」

他順勢脫去她的上衣，親吻她的肩窩，「那妳今晚就別踏出房間了……」

這個大男孩在耍脾氣。

她吐口氣，無奈說：「那還有明天呀！我怎麼去上班？」

他脫下她的套裝長褲，「請假。」

好吧，看來對她而言是個玩笑，對他來說是個超級地雷。

他嚙咬著她的耳垂，手指解開她的內衣背釦，她的身上只剩一件輕薄的蕾絲內褲，她扳起他的臉頰，決定下狠招。

「你要不要……看看我卸妝的樣子？」年齡畢竟是問題，先撕開最大的傷口，至少……要分開時可以痛快一點。

他詫異，「妳願意了？」每次想看她素顏的模樣，她百般拒絕死都不肯……

「嗯。」她點頭，從包包裡拿出卸妝用品，走進了浴室，對著鏡面開始卸妝。

每卸去一分，她的心就剝落一分。

他的父母一定不會肯的……不會讓自己的兒子，選擇一個年過四十的女人……Ann，不要難過，這本就是可以預測的事情，只是考驗提前到來……

她無語地卸著濃妝，而他就站在身後，靜靜望著她俐落的動作。

艷紅的唇膏、修飾膚色的粉底液、化得整齊的濃眉、讓眼睛銳利有神的眼線……卸妝棉一片一片扔去，她慢慢回到最初的自己。

大男孩望著她淡去妝容的半邊臉，心臟猛力跳動，沉住呼吸，直到她整臉卸乾淨，撥了撥水後，轉身與他對望。

「現在，看清楚了嗎？」

「看清楚了……」他神情恍惚，滿是不可思議，輕聲呢喃：「我看得，很清楚……」

是她。

他摟著她的腰，撫摸她的臉頰，試圖穩住自己激動的情緒，「姐姐，妳真該早點卸妝的……」

他想親吻她的額頭，她卻閃躲，推拒，「這樣，你還不死心嗎？」

「我死什麼心？我開心死了。」他緊緊抱著她，抬起她的下顎，舌尖滑入她口中，給了綿長一吻。

他的指尖在她光裸的身軀游走，一邊脫起自己的衣衫，一串串綿柔的吻中，夾帶著喃喃自語：「妳保養得真好……」只有一點曬斑跟工作疲勞的黑眼圈，讓他輕易認出來……

他找她，找了十幾年了。

《下週待續》

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