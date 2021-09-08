線上約愛｜色癮師(上)

▲她偷偷查看Terry小帳上的照片，鏡子裡的內褲穿在不能再低的位置。（圖／Shutterstock）

璦玟為此沉寂了好一段時間，她沒想到那種看起來最紳士、最有禮貌的人，竟然是只顧自己爽，口爆完就不顧女伴的爛咖。

「我以為我看得夠多了，但爛男人跟蟑螂一樣無處不在。」

意外的是，當時除了跟Scott聊天，還有另一個穿著西裝沒露臉的傢伙，是這陣子璦玟唯一還有在聊天的網友。他叫Terry，一開始自稱在某論壇上隨便都有人可以上床，有名的程度露腹肌就有人能認出來，但馬上又補一句：「我就色大膽小，所以到現在還沒約成過。」

她對這種自我介紹感到半信半疑，假裝很誠實但又有點自大，怎麼可能沒約成過？況且看到那些論壇的截圖畫面，就算真的色大膽小，但這麼多主動送上門的騷貨，沒道理一個都看不上吧？

「除非，他屌很小又硬不起來！」璦玟帶著這個疑問繼續跟他聊天，連跟Scott的糟糕經歷都當作跟姊妹抱怨告訴Terry，對方也像姊妹一樣跟著痛罵這男人自私沒品，這話讓璦玟對他更有依賴感跟信任感，還繼續說了其他的約炮經歷，而Terry持續他色大膽小的人設，聽得過癮又羨慕。

他們就這樣聊了三個多月，聊到璦玟很久都沒有上去交友APP，Terry也會在下班時跟璦玟報備，只是兩個人都沒有人開口說要見面。

敏感的璦玟知道，一見面很多事情就不一樣了，很可能就無法維持現在的狀況，甚至可能連面都沒見到，就莫名的尷尬掉。

在睡前的通話時，她偷偷查看Terry小帳上的照片，鏡子裡的內褲穿在不能再低的位置，人魚線像是P上去一樣立體，另一張則是正在扣襯衫袖扣，他說這張照片拍了超過100次才滿意，璦玟完全相信，因為二頭肌微微炸裂跟敞開的衣襟下要露不露的胸毛，實在太像專業作品了。

她不敢提見面還有一個原因，萬一Terry不是屌的問題，是根本盜別人照片怎麼辦？

但今晚顧不了這麼多，她匆匆結束了對話，從床底下收納箱拿出最大支的按摩棒，用力擠一大坨的潤滑液躺回床上，左手輕撫剛洗完澡的陰部，右手握著的按摩棒上已經流滿了透明潤滑液，她幾乎不用暖身，因為那些照片早就看得她慾火焚身。

黑色的按摩棒緩緩塞入關閉一陣子的蜜穴，擴張的同時她拱起了身體，深深地

吸氣，按摩棒完全進入後，她的吐氣伴隨呻吟，卻沒注意到扔在一旁的手機，Terry根本沒有掛掉電話，全部都聽到了。

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陳穆．Mrs.L