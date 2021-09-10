▲她在他懷裡，想像他是自己的愛人，然後覺得無比安全。（圖／Shutterstock）

大疫時代的網路交友：「褪去面具和衣服，你眼裡有沒有我？」

她只能看到他的一雙眼睛。單眼皮、濃眉和梳起的油頭，他為了今天的約會精心打扮，穿得比交友軟體上的照片還帥，讓她覺得好可愛。

他也是第一眼看到她的眼睛。為了不要失手，她用平常慣用的橘色眼影，仔細描繪眼線，夾翹睫毛，即使是口罩蓋住的地方也不馬虎；她畫好口紅，又用衛生紙擦掉一些，以免全部在口罩裡沾的亂七八糟。

男生當然看不出來這些，只是覺得她有一雙漂亮的大眼睛，比照片裡好看。到了餐廳，坐下、點菜，服務生走了，兩人才隔著隔板對看。她講話聲音小，他聽得很用力，後來她察覺這件事，先脫去口罩，他也跟著這麼做。

他們幾乎同時確定今晚要陪著彼此。

在旅館買了一夜，他們躺到床上看電影，她在他懷裡，想像他是自己的愛人，然後覺得無比安全。男人吻她的額頭，其實他比她更愛浪漫的橋段；他要摸她的長髮，摟著她的身體，親她額頭和臉頰，就是很老套的那種溫柔手段，她覺得有點好笑，但同時撩撥了她的寂寞。

她把手伸進男人的衣服，捏他結實的胸肌，他沒對她動手，任由她撫摸。她調皮摸進他兩腿間，愛撫他勃起的肉棒，那麼硬，但他沒任意觸碰她的敏感帶，這樣的禮貌是他的浪漫。

直到她解開他的皮帶，褪下他的褲子和衣服，他才起身把她壓在下面，揉捏她的胸部，手伸進裙底拉開內褲，她早已濕成一片。他溫柔撫摸濕潤的唇瓣，手指伸進柔軟的小穴；他聽到她的呻吟，覺得非常興奮，他親吻她的肚臍，把臉埋進她的私處，仔細舔她的唇瓣和陰蒂，她扭著身體，他按著她的大腿，她一邊掙扎一邊淪陷。

男人的肉棒推進來的時候，她的臉頰潮紅，覺得身體發燙，他們抱緊彼此的身體，深深親吻，也深深插進她身體裡。她全身顫抖，任由他壓在自己身上，有時他會低頭吸吮她的乳房，她會敏感到無法控制自己，仰起頭來放肆淫叫。

隔天他們一起吃午餐，流連忘返在城市多遊蕩了一下，手機跳出疫情記者會的通知，告訴民眾疫情又升溫，不能內用、減少外出。

男人摟著她的肩膀，他們都覺得自己很僥倖，昨天還隔著隔板調情，如今可能又要關回家裡去；他們有沒有那個耐心跟對方視訊聯絡，或者，跟任何陌生人網路交友，他們不知道。

大疫時代改變都市男女的距離。

他開車送她回家，下車前她吻他。可能不會再見了。

內衣的一角 – 黛西 Daidai