從床上找到你的自信！胖女孩更要享受性的歡愉。

網路上有一種很糟糕的說法，就是約網友最怕遇到「龍」。

此話的龍並不是古代的神獸，是指「恐龍」。

那用恐龍形容人則是我小時候出現的「恐龍妹」，再來就不必說明了吧？

因此身材霸凌從日常生活中，延伸到了陌生網友的見面場合，甚至是網路約炮這種拋棄式人際關係，真的是比胖子還更在乎胖子的身體健康呢。

但為什麼只有男性在網路上聲稱自己約炮約到龍，不小心就成了龍騎士，卻沒有看到女性抱怨男性的身材作為戲謔的文章？

不過這次不是要戰男女，只是想對一些沒有自信的女性喊話，尤其你也沒胖到我這麼胖，真的不用害怕自己身材不夠好，能不能約會或約炮。

我從70公斤到80公斤，男人緣都不受影響，問題不在我是不是真的有自信，而是世界上討厭胖子的男人，真的沒有那麼多。

想起以前一個約會對象一見面就說我還太瘦，他更喜歡肚子三層大垂肉，肚子比胸部大更好。

但他也因為自己的喜好被朋友嘲笑過，連男人之間分享好片的樂趣都被剝奪。

說到這裡，是不是明白很多男人只是口嫌體正直，或是愛在心裡口難開？

而且這個對象身高180，外型絕對稱得上韓系，有著瞇瞇電眼跟小巧臉型，笑起來絕對迷死人，還有固定健身的習慣，如果送到妳嘴邊還忍得住嗎？

而我之所以有這些美好的經歷，不是我覺得自己外型多好多好，是我不認為自己「沒有條件享受性愛」，我不認為因為自己比大眾美多了幾十公斤，就失去了享受性愛的資格。

性愛是你情我願的事，不是鄉民的事，更不是路人的事，所以我ok你ok，還有什麼不ok？

況且像我這樣能享受性愛的胖女孩其實很多，你如果只是60幾公斤的小小肉，要減肥又忌不了口，但總覺得自已比上不足、比下有餘（用在這裡對嗎？），真的只是還沒踏出那第一步。

踏出第一步，第一次女上男下的搖，第一次讓男人投入地揉妳的胸部，第一次讓他從後面撞到你屁股啪啪作響，第一次當他很自然地碰到你最自卑的肚子，這些第一次跨出去之後，你會發現自己真的很美、很好，不需要陷入狹隘的身材霸凌之中，你在那些霸凌身材外表的人之外。

圓潤的臀型，Q彈的肌膚，豐腴的線條，跟你的笑容，一定有很多人會喜歡的，只要你願意敞開心胸，只要你願意放下狹隘的成見，只要你願意給自己一次機會，你絕對可以在性愛過程中找到自信，並且享受其中。

陳穆．Mrs.L