【12星座情慾故事】處女女：你給她的性不能偷工減料，愛也是

你愛她。雖然還沒有結婚，但你幾乎認定，就是她了。

她不是在女性之中很亮眼的那種女孩，但總是能給你一種平靜穩定的感受。對她的愛，是在不知不覺之中形成的，最後變成一種不可或缺的需要與存在。她生性敏感，總是需要男人給她多一點安全感。你下了班，路上買了她喜歡的淡紫色洋桔梗，超市買了一瓶紅酒，就飛奔回到有她在的家。

打開門，屋子裡撲鼻的香氣，提示你她今天又做了你最愛吃的咖哩燉牛肉。你把紅酒開瓶遞交給她，再幫她把剛買的鮮花插進白色花瓶裡。你給她的愛，就是完成日常生活裡每個小細節的儀式感。

和她在一起之前，她單身了兩年。比起追求其他女性來說，追求她是一段較為艱辛的過程，因為她的好感和愛會刻意藏得很深，想像剝洋蔥般一層一層剝開她的心，必須有點耐心，當然，剝開她的衣服也同樣不容易。

「拜託～我對年紀比我小的男人沒興趣！」剛準備曖昧時，你就被打槍。但你接話接得很快：「小幾個月沒差吧？我們還是同屆的啊！而且妳保養得這麼好，我怎麼看都比妳老……」你後來明白，那些口是心非都是在隱藏自己的情感，同時以她自己的方式篩選出真心交往的對象。她並不是真的高冷，她只是有點傻，知道自己不夠精明去挑選對的男人，所以故意製造點難以捉摸的關卡。

因為擔心她真的很介意年齡小幾個月的差距，你試圖處處表現自己的成熟體貼和穩重。終於在一年後找到時機向她表白心意，被接受的那一刻你欣喜若狂。交往了半年，你們決定住在一起展開同居生活。私心而言，因為她偏愛在她熟悉的地方做愛，若想要多一點浪漫親密的時光，同居自然是方便多了！

微弱的燈光，精油擴香機散發出的玫瑰香氛，營造出舒適放鬆的氛圍。在撲倒她之前，得先洗個澡，是上床前的規範。浴室裡一邊洗澡一邊調情，在霧茫茫的水蒸氣之中，前戲就已經開始。你吻舔掉她掛在乳尖上的水珠，輕輕吸吮她。你吻著她的甜美，在沐浴清潔的同時，以雙手作為海綿，輕柔愛撫她的肌膚。

在床上的她，不愛暴力或特殊的對待，她喜歡緩慢地享受你的疼愛。你特別喜歡她靈動的舌頭在你身上舔弄，讓她頭上腳下地趴在你身上吞吐著你的亢奮，同時你也用舌頭撥開她的肉瓣，探索她秘境裡的溫潤。以足夠的前戲，堆疊出快感，最後才是緊密交合到高潮。

完事之後，她得躺在你懷裡感受你的體溫，讓你摸摸她的手臂，親吻她的頭髮，休息片刻再擁著她去洗澡，結束美好的一次交歡。看著她的睡臉，你感到十分滿足。雖然你們性愛的頻率不高，但因為她對質感的要求，所以品質還是不錯的。你記得有一次工作有點累，但仍有興致想與她共赴雲雨，結束之後她嘟著嘴不是很開心，追問她之後她才說：「以後你這麼急的話，我不想要。」

你漸漸懂了，她並不是喜歡單身，她只是總在期待那個對的人。她不是對性愛沒興趣，她只是有她自己習慣的情境、節奏和步調。你得專心、耐心地對她好，終究會得到她出乎你意料的驚喜回報。

你閉上眼睛聽著她均勻的呼吸聲，想像著未來的十年、二十年，很久很久以後，下班後回到有她在的家應該很幸福美好。心想：「求婚的儀式也不能隨便才好……」

處女女：因為原則和條件較為具體，容易淪為長期的單身。生性敏感的她厭惡男人亂搞曖昧，討厭雜亂的動物性行為，希望伴侶專一忠誠給予足夠的安全感。她的「性」和「愛」一樣有原則，例如不能太暴力耍怪招，不要開著燈或事前一定先洗澡等。對於性的需求似乎淡薄，但其實是屬於重質不重量的族群。愛上她，要懂得尊重她的原則。給她的「性」或「愛」別妄想偷工減料，即使她不開口抱怨，但她都感覺得到。

【12星座情慾故事】水瓶女：別妄想用「愛或性」束縛外星人的靈魂

星座順序是讀者許願的…

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