慾友告解(1)-Daddy與Baby的甜蜜相遇

「你好好把書念好，以後不愁沒有女朋友」

大多數傳統家庭，可能都聽過這句話，小時候不明白，長大才知道這句話的真諦，或許你曾經對追女生一竅不通，可是未來你可能會發現「當年妳挑我，現在是我挑妳」。

25歲的May研究所剛畢業，疫情的關係，出國的計畫被延後了，原本想在台北找份工作暫時擋一下，卻發現就業市場的殘酷，她想要的工作，開的卻是基本月薪，在台北生活根本會吃土…

後來輾轉聽朋友說找個Daddy約會就能賺點小費，她也上網去登錄註冊了，一開始的她有點不太能接受，深怕自己便宜出賣了自己的肉體，幾次約會後，她發現上面的Daddy大部分都很有禮貌，也是高知識高收入的族群，他們只是想有個年輕漂亮妹妹陪伴而已，當然也會有那種第一次見面就要求去汽旅的怪咖，這種情況就封鎖掰掰。

May上手之後，最多同時有三個Daddy在約會，他們在手機上的代號是數字1、2、3號寶貝，其中兩個人已婚，所以平常不需要主動聯繫，最常見的就屬3號寶貝了，他最常帶著May到處旅行，對May來說「出差」能賺到生活費又能出門玩，是她最喜歡的工作。

3號平常是某科技公司的經理，他會幫忙開車門、牽手過馬路、甚至還會幫忙卸妝；他曾經對May說：「如果有一天不能見面，我應該會很難過」，對當時的May來說沒什麼感覺，她能控制自己不對任何Daddy放感情。

「其實我離過婚，妳應該不知道吧？」3號在某天突然坦白。

「這個我真的不知道。」

「那算是我爸媽安排的門當戶對吧，前妻其實有個交往很久的男朋友，只是被安排跟我結婚，所以婚後我們各過各的，有段時期我滿難過的。」

May安靜的聽著他說著自己的事情，這就是最好的陪伴了。

成長過程中，3號一直很努力念書，卻失去了追女孩子的能力，談戀愛是什麼感覺呢？他說他不知道，直到遇見May，才有了男女感情的感覺。

May看著他的側臉，用手去捧了他的臉，他臉轉向了May，不知道為什麼，兩個人親吻了彼此，越吻越深，甚至還坐上了他的大腿。

「我不要妳可憐我。」

「我沒有，我是真的想親你。」May帶著笑容說道。

他笑了笑，將May一把抱起，並走向房間。

脫了衣服才發現3號有著精實的身材，寬闊的肩膀讓他穿著襯衫更挺拔，平常總梳著油頭，高傲的外表有著一顆很簡單純真的心，他開始撫摸May的身軀，徹頭徹尾的撫摸過，並用唇舌輕吻May的胸部，她微微抓著床單，當他親吻乳頭時她不時呻吟著，兩個人對到眼神時，充斥著滿滿的愛意，還有愛液。

May破戒了，她破例跟Daddy上床了，當他戴好保險套的時候，原本遲疑了一下，是May把他拉了過來，說她想要，他才奮力的開始碰撞。

一年八個月過去了，May的手機裡頭，他的名稱不再是3號，而是老公，並準備好迎接他們的小寶寶。