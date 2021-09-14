701號房─情色小鮮肉10(完)

▲男孩輕柔擁著她說：「姐姐，我跟妳說一個故事。」（圖／Shutterstock）

「唔……」

卸去妝容的美麗熟女赤裸地癱軟在床上，才剛經歷一場性愛，但男孩沒停下動作，她全身的肌膚幾乎讓人快要吻了一遍，胸脯起起伏伏喘息著，低下目光看著舌尖滑過平坦腹部、一路向上舔舐的大男孩。

「你今天怎麼了……？」

「沒怎麼。」男孩輕輕吸吮著她敏感的乳尖，「我喜歡看妳渾身酥軟的模樣……」

她捧起他的臉龐，抿抿性歡愉後乾燥的唇，說：「這個模樣，你看過很多遍了。」

他今天的舉止異常溫柔，少了先前慣有的激情，這不是他們之前的性愛模式。

大男孩指尖撓著粉嫩色的乳暈，親吻著她的心口。「嗯，百看不厭。」

「你今天，真的很奇怪……」她喃喃自語。卸妝之後，發現他沒有要放她走的意思，最後還是留在他的懷抱裡了。

男孩紊亂的呼吸漸漸平穩，枕著她酥軟的胸，輕柔擁著她說：「姐姐，我跟妳說一個故事。」

「嗯？」

「十二年前的七月十三日傍晚五點多，在台中向上路發生了一起車禍。一個母親沒有牽好自己的小孩，讓孩子跑上了路中央，一家三口的男主人開車行經路段，為了閃避那個突然衝出來的孩子，撞上了對向車道的小客車。」

聽聞日期與路段，Ann身軀一僵。

「因為是綠燈，加上太突然……男主人煞車不及，女主人當場就死亡了。在等待救護的過程中，車內的小六男童看著爸爸額頭都是血，激動地喊著媽媽的名字，但是爸爸怎麼都叫不醒媽媽……」

「爸爸動不了，因為右腳卡住骨折了。第一輛救護車到來，決定先救還有氣息的，傷勢最重的是對向車道裡的大姐姐，救護人員想先救她，可是她虛弱地一直說，先救孩子、先救那個孩子……」

Ann的呼吸漸漸不穩，雙手不由自主地冰冷。

「小男孩昏昏沉沉，逐漸模糊的視線看著那個大姐姐，聽著她堅持的語氣，內心覺得好佩服。因為他被撞得很痛很痛，痛到說不出話來，可是姐姐卻可以忍痛要求先救他……」

「那時候他覺得，這是他看過世界上最美麗又勇敢的姐姐了。他告訴自己傷好了一定要跟姐姐好好道謝，將來長大，也一定要娶一個像姐姐這麼勇敢漂亮的女孩子……」

Ann開始抽噎，渾身顫抖。

「後來他昏迷了，不知道在醫院躺了多久，再醒來，爸爸已經將媽媽的後事處理完了。爸爸想感謝姐姐先讓自己的兒子上救護車，在談妥和解內容之後，額外準備了一筆賠償金，想帶著男童登門道謝，但是，家人為了要方便照顧姐姐，轉院了，最後由她的未婚夫代為出面收下了賠償金。」

居然有額外賠償金……陳駱威那個渾蛋！

「因為沒有見到姐姐，事後爸爸帶著男童找過未婚夫幾次，他只說對方在靜養，心意收到了，不便給聯繫方式。小男孩一直很想再見那個姐姐一面，一直很想當面跟她說：『謝謝妳，不顧生命地選擇先救我。』可是遲遲沒有機會……」

大男孩出神地說：「而男童的爸爸也因為媽媽的過世非常傷心自責，將媽媽的遺物全數扔掉後，帶著男孩從中部搬到了北部，從此再也不回去。」

「此後，小男孩每次走在街上，就會看向四周的人群，心想著：有沒有一天，可以遇見姐姐？上了高中，假日他就三不五時跑台中，試著在人群裡搜尋姐姐的身影……」

說到這裡大男孩怔怔地笑了，「沒想到在他成年後的今天，讓他找到了……他的願望成真了。」

Ann的眼角滑落淚水，顫抖哽咽地說：「你是……當年的那個孩子……」

大男孩撐起身子凝視她，「我終於，找到妳了。」

他伸手為她撫去淚痕，「是那個男的拋棄了妳，對吧？」

Ann撇過頭，流著眼淚不想應答，但大男孩沒忽略她眼底的難堪與受傷。

他抱著她，「沒關係，妳還有我呀！他不要妳最好，這樣我才有機會。我不覺得我比他差。」

「甜言蜜語是不比他差，工作能力就不知道了。」Ann試圖轉移話題，平復心情。

「哼，別小看我，我從大學時起跟著老爸跑商業場合，他訓練我是很殘忍的，交代的事情沒辦到，我可是要被扣薪水的！員工都沒我這麼慘。我絕對比妳那些同齡的下屬強很多。」

看著大男孩一臉認真驕傲的模樣，她不禁破涕為笑，「吹牛。」

「不信妳找機會試試就知道了。」

他親吻她的額頭，不捨她方才脆弱的神情，將內心深處的話語說出口：

「姐姐，當妳覺得全世界都遺棄妳的時候，請相信在某個角落，有個人，始終等待妳的出現。」

《下週待續》

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