線上約愛｜色癮師(中)

她的雙腿自然夾緊，連臀部的肌肉都跟著緊縮，按摩棒就這麼被她擠了出來，黑色的按摩棒沾滿了透明的黏液。而才從高潮中回過神的璦玟，隨手拿起手機想看現在幾點，卻看到手機螢幕還繼續增加的通話時間，上面的名字顯示著：Terry。

這嚇壞她了，她趕緊回想剛才自己有沒有發出太誇張的呻吟？這中間她有說話嗎？會不會對方也跟她一樣沒注意到，但早就沒在話筒另一端，可能去洗澡了或幹嘛，根本沒有在偷聽。

璦玟一鼓作氣按下擴音，結果傳出的聲音是悠然古典樂，她鬆了一大口氣，認定對方根本沒在聽，只是忘了掛電話，就順手把通話給結束，扭著屁股哼著歌地去洗澡。

隔天他們一如往常地聯繫，璦玟心虛不敢提起昨晚的事情，Terry也不是個白目直男，妳不提我就不問，但講起了自己的職業。

「我最近淡季有點閒，想拍一個主題，妳幫我選選哪些範例不錯。」原來Terry是個平面攝影師，小帳的照片拍得特別誘人似乎說得過去，璦玟暗自猜測搞不好照片都是P過的，根本沒有什麼精實的身材。

但他傳來的照片，讓璦玟開始懷疑昨晚的事了。

這些參考的範例照片清一色都是女性靠在床頭，穿著普通的內衣或居家服，表情享受地吃著冰淇淋，或是看著書，只是其中一張很明顯在自慰…

Terry還是沒有說破，璦玟也裝作不知情地隨便選了兩張照片表示意見，心臟卻碰碰加速跳著。

「妳有拍攝的經驗嗎？」

這一句讓璦玟的心跳更快了，她似乎搞懂照片是一個開場白，但他是真的要拍照還是別有意思？

睡前璦玟從床下挑了震動的跳蛋塞進身體裡，她試著想像昨晚的情節，如果對方真的全程都有聽到，那聽到她的呻吟會是什麼反應？

「啊——」她被突然襲來有如觸電般的酥麻給震出聲，就是這樣的聲音，Terry當時是不是也想像著這樣的場景？並一邊脫下了褲子，用一樣的姿勢靠在床上，握住他脹大的肉棒，聽著她的呻吟，跟著一起進入淫穴。

想到這裡她已經濕了一攤，蜜穴抽跳著，她已經無法被玩具滿足，想要翹著屁股趴在床上，讓照片裡那個可口的男人猛烈地抽插。

她好痛苦，捏著自己的乳頭讓刺激更強烈，但還是不夠，換了按摩棒一樣不夠，她要更多更多，要有溫度的抽插，要他抓著她的頭髮，要他控制著她無法動彈，強制她一次又一次的高潮，直到全身癱軟在他懷裡。

「我想拍那組照片。」她忍著下體的難耐，傳了訊息過去。

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陳穆．Mrs.L