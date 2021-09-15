大疫城市的男女心事：打完疫苗，來找我愛愛！

診所櫃檯領完黃色小卡、填好資料，護理師只花幾秒鐘戳完針。打完AZ疫苗，像是了卻大疫城市中的一樁心事，剩下就是等身體裡的小火山爆發，再餘兩週，體內應該就會有足量抗體，可以稍抵擋來勢洶洶的新冠病毒。

打完針感覺手痠痛到難以抬起，我傳訊息給Ｃ，告訴他我剛打完，明天就換他了；他小我一歲，還好也不算等太久，搭上這批疫苗，接下來我們大概會輪流發燒，我們的策略是發燒時各自在家，備好溫度計和退燒藥，沒特別讓對方照顧自己。

當晚半夜我醒來好幾次，吞了退燒，身體發熱之際，覺得性慾同時在滋長。

「打完疫苗好想做愛」我告訴Ｃ，講完又覺得自己太胡鬧，雖然真的有這樣的感覺。我伸手觸碰自己的下體，感覺唇瓣非常濕潤，於是開始愛撫自己的陰蒂。我想像Ｃ在我身邊，他總會在我右邊躺下，好讓慣用手撫摸我的小穴，在潮濕的下體來回，伸進又熱又濕的陰道，用力壓著敏感的點，他說我裡面很緊，幾次手指差點被推出來，他再用力幾次，我就會被他弄到失禁，噴出一灘淫水，沾濕他的手掌。

隔天換Ｃ高燒，他說自己時而發熱、時而畏寒，身體熱起來時，確實慾望高漲。我叮嚀他多喝水，他拍照給我看溫度計上的38度，說要去睡覺了。

兩天後Ｃ來我家接我，找他住個幾天。我們燒都退了，剩手臂疼痛，但是往左側抱著他睡是沒問題的。夜裡我抱著他，聽他講打完疫苗隔天仍然出門工作的事，處理難纏的客戶和手上的案子；我靜靜聽著，起身吻他，他抱緊我，回應我的親吻，我在他上面，吻他脖子、胸肌，沿著肚臍下方濃密的毛髮，含著他勃起的陰莖，仔細舔他的龜頭，直到他快受不了，我拆開保險套，幫他套好之後坐上去，感覺他插進深處，我在他身上擺著臀部，他則是抓著我的胸部，偶爾征服他的感覺也滿棒的。

射精之後我躺在他身上，不讓他馬上退出我的身體裡。我吻他耳朵，小聲說「我愛你」，他也說愛我，我在他懷裡閉上眼睛，任由意識自動休眠，感覺他的手環抱著我，聞到他吐出的溫暖氣息，聽見他鼓動的心跳聲，同床共眠，最美好的部分大抵就是如此。

可能是疫情吧，讓小小的事情全都放大了，日常能好好的，那就是最大的幸福。

內衣的一角 – 黛西 Daidai