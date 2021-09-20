701號房─情色小鮮肉(番外)

▲他一把抱起她倒上了床，溫熱的吻從鎖骨蔓延到柔軟的乳房。（圖／Shutterstock）

Ann快步地走在斑馬線上，怒氣沖沖。

「Ann，對不起，我真的不是……」她身旁年輕俊秀的大男孩頻頻道歉。

甩開俊秀男孩央求的手，她怒斥：「閉嘴，案子被你搞砸了，回去給我寫報告吧！」

過了斑馬線，她停下腳步。

「Ann，真的對不起……請原諒我……」

「廢話少說，給我馬上滾回公司寫報告！」

她將年輕下屬趕回了公司，自己站在人行道角落，咬著指甲來回踱步。

不行，她一定要拿到這個案子。

想起之前大男孩說的話，她撥了電話：「喂？阿祈，是我。測試你能力的機會到了。有件事情想請你幫忙……」

她將事件簡潔敘述了遍，大男孩跟她相約半小時後拿資料。

這是她昨天的工作狀態，而現在，她連吃晚飯的胃口都沒有，只站在701號房的落地窗前看著夜景，若有所思地等待消息。

「王立凱這個廢物……關鍵時刻居然帶錯資料。」氣死她了。

喀答。

聽見房門開啟的聲音，她回眸，瞬間怦然心動。

大男孩穿著淺灰色合身西裝，短髮梳得整整齊齊，高挑帥氣筆挺的模樣是她未曾見過的打扮。

關了房門，她快步走近他，焦急地問：「怎麼樣？」

男孩晃晃手裡的牛皮紙袋，「創辦人老奶奶我剛好認識，我故意跟她說，旅店之前一直想找你們合作，但你們看我們規模不夠大婉拒了，然後拿出妳的方案給她過目，幫她估算了這個合作的價值跟獲利，她聽聽之後轉交這份資料給我，告訴我你們明天重新派人再去開一次會。」

Ann聽了一顆忐忑的心終於落下。「太好了，謝謝。」她伸手要拿取牛皮紙袋，男孩卻往後抽高了手，瞇了瞇眼。

「醜話說在前頭，機會只有一次，明天要是又搞砸，丟了我的臉，我可是會發飆的。」

男孩嚴正警告，看著他難得嚴肅的模樣，她笑：「放心吧，這件事我會親自處理，明天不帶蠢材了。」

「這還差不多。」Ann再度要拿文件，不料男孩仍是舉高了手臂。他低頭笑咪咪地問：「姐姐，妳要怎麼答謝我呀？」

Ann撥了撥他的領帶，給予他一個嫵媚的眼神，用氣音徐徐對他說：「今天晚上讓你腿軟。」

大男孩揚揚眉頭，眼裡閃爍著興奮的光芒，「這個挑戰我接下了。」

他將牛皮紙袋扔向沙發，一手扣住她的後腦，低頭索吻。她摟著他的脖子，紅唇印了上去，唇齒交纏，一個綿長深吻之後，解起他的西裝外套與領帶。

熟練的手指俐落地鬆開套裝鈕扣，他邊擁吻著她，邊藉著撫摸身軀一一脫去她身上的衣物。

「你到底交過幾個女朋友……」她喘息著，「這麼嫻熟……」

男孩脫去她的貼身衣物，吻著她的髮鬢呢喃：「不重要了。從妳以後，也不會有其他人了。」

他一把抱起她倒上了床，溫熱的吻從鎖骨蔓延到柔軟的乳房，古銅色修長的手指描繪著花瓣的形狀，拇指輕輕捻擰隱藏在毛髮間的小核。

「唔啊……」

她嚶嚀著，伸手套弄略微興奮挺起的男根。

他的悶哼伴隨紊亂的呼吸，手指插入陰道裡徐緩推撤，等她足夠濕潤之後，握著硬挺的性器一舉挺到最深處。

「啊……」她微微挺著腰臀，迎合他的進入。

他拿起枕頭墊在她的後腰之下，架高了她勻稱白皙的雙腿，徐緩地律動。

她眨著眼睫，配合著他的抽插扭腰，讓他能更深入自己。

「嗯嗯……」

感覺到她甬道的收縮越來越亢奮，他加快戳刺，拉起她跨坐在自己身上。隨著他愈漸激烈的律動，她前後擺腰扭臀的速度也越密集。

「啊啊……」

一聲綿長的呻吟之後，她感覺穴內湧入一股熱流。

她順勢推著男孩倒臥床鋪，稍作喘息。

男孩撫著她的髮絲，沙啞地說：「姐姐，才剛開始喔。」

「嗯……」她哼著嬌軟的聲調，「想不到你還真不是徒有其表。」

「那當然，我家基因優良。」

她撓弄著他的乳尖，「都好奇你爸是什麼人了？兒子帥又訓練得好。」

「改天再帶妳認識。」想起她之前的玩笑，男孩略略警告：「先說，看到我爸不准動搖。」

Ann指尖描摹著他的眼眉，笑道：「我不覺得他會比你帥。你光這雙電眼，就電過不少女孩子了吧？」

大男孩聽了心滿意足。因為他的眼睛遺傳自媽媽。

心情愉悅的他一個翻身，壓上她，吻著她的紅唇呢喃：「明天妳下不了床去開會可別怪我喔……」

這個夜晚還很漫長。

–

新篇預告：

她站在長長的廊道上，溫黃的燈光從天花板灑落，她的手指卻不由自主地冰冷。

「苡淵，進來。」

那低沉幽微的嗓音從門板裡穿透而出，惹得她微微一顫。

喀答。

她深吸口氣，按下門把，推門進入。

從此，墜入一個深沉晦暗的空間，再也逃不出去。

9月28日：107號房─迷慾香氛

《下週待續》

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701號房─情色小鮮肉(完)

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