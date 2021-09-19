慾友告解(2)-前男友是最好的性愛高手

▲「我高潮的水弄濕了他的後座。」（圖／Shutterstock）

跟前男友算是和平分手吧，就在她們在一起的第七年；可是那種熟悉的感覺不可能一下子就消失，所以還是維持著偶爾見面也順便上床的關係，Amy跟閨蜜談到這件事的時候，閨蜜小Q覺得很不可思議。

「不是啊，妳們就還像情侶一樣，為什麼不乾脆復合算了？」小Q受不了的揉太陽穴。

「我們生活習慣不一樣，追求的未來目標更不一樣，只有性方面我覺得是天作之合。」Amy很認真地托腮思索著。

「那妳們最近又打炮了嗎？」小Q八卦的問著。

「昨天他帶我去海邊，忍不住在車上做了。」Amy小聲害羞的回答。

小Q深吸了一口氣，繼續問道：「爽嗎？」

Amy靠近耳朵伸出手掌擋著說：「我高潮的水弄濕了他的後座。」

兩個女人三八的笑了出來，彷彿獲得了性愛高手金牌一樣。

Eric跟Amy還是持續著這樣的關係，Amy雖然有了新的約會對象，卻對前男友的訊息非常重視，約吃飯沒有，要有性愛行程才給約，前男友問說要吃飯嗎，Amy一定習慣會確認要不要順便到汽旅休息，前男友也因此常說她很現實。

Eric的強項是口手並用，這點倒是讓人讚嘆不已，有時候光腦海想像，Amy就可以快高潮，尤其他很會挑逗女生敏感的奶頭，然後在對的時機點說些Dirty Word，這點到目前為止還沒有人可以超越他，剛好髒又不會太髒的那種。

一起泡澡的時候，從後面摟住Amy的胸部，隨著水流揉阿揉，熱氣氤氳，用微溫的嘴唇親吻著肌膚，前戲營造高手Eric已登入。

「妳今天好香好可愛，怎麼辦我好喜歡。」

「別在那邊嘴，我是不會跟你複合的。」

他很細心，知道Amy喜歡被舔背，在所有舔舐的過程，會花最多時間在背上，常聽說願意花時間在性愛取悅女人的男人，特別偏重服務型人格，這點套用在他身上真的滿準的，不管是舔奶頭還是陰蒂，Eric真的很會舔！

「好熱～我想要出去了！」Amy這句話通常是暗示「該到床上來上我了。」

「等我，我等等就出去了。」

前男友果然識相又有默契。

他稍微用毛巾擦拭一下會滴水的頭髮，避免水珠滴濕了對方，然後慢慢走近他的前女友，從按摩小腿開始，他替躺在床上的Amy按了按背，並告訴她工作不要排太緊會太累的，然後就躺在她旁邊認真看著Amy的眼睛。

「我現在要親妳喔！」

「煩欸哈哈！」

他厲害的地方在於每次都很會營造戀愛感。

當他拉下浴巾，露出那早已勃起的陰莖，她更是一口就含進嘴裡，在吞吐之間，彼此都在溫習著曾經有的愛與感動，她幫他口交，他則用手溫柔著揉著胸部，各自忙著，卻也各自在意彼此舒不舒服。

「不行了，我忍不住了！」

他並非橫衝直撞的放進去，而是觀察Amy的表情，緩慢的進入，兩人彼此擁抱，用各自的身體暖著彼此。

你沒忘記我曾深愛過你，對吧？Amy心想著。

妳知道我現在仍忘不了妳嗎？Eric心想著。

慾友告解(1)-Daddy與Baby的甜蜜相遇

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