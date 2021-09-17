【12星座情慾故事】魔羯女：禁慾與狂野只有一線之隔

她是你心中賢妻良母的原型，娶了她以後，幾乎所有親友都稱讚她有幫夫運。追求她的時候，競爭對手不少，因為她外型不錯、又有氣質。不熟的初識階段，看起來還有點高冷。她不是外貌協會，在她面前耍帥是得不到好處的，要打敗其他競爭者，你得用點心思，翻越她的防禦城牆贏得她的信賴。她的內向冷靜特質、凡事有條不紊有規劃，在職場上是一個很好的輔佐軍師。因此當公司高層詢問你的意見，希望調任誰來擔任你的特助時，你就私心提名了她。

擔任你的特助，或許不是她職場上的規劃，當你的賢內助，卻是在交往之後依照著她的計畫。什麼時候拍婚紗，什麼時候辦婚禮，怎麽辦喜宴經濟實惠，去哪裡度蜜月，她都很有想法；人生的什麼階段該完成什麼進度，目標在哪裡，下一步又該怎麼辦，她都能默默在她的小腦袋裡安排得妥妥當當。與其說她是個擅長計畫的人，不如說她有點過於膽小，就算來場冒險，也要在她能掌控的遊戲規則之內。即使婚後計畫懷孕，暫時停職當個家庭主婦時，她也是你在事業衝鋒陷陣之餘最穩定的後盾。

忍耐力和適應力超強的她，在婚姻裡似乎沒有什麼不適應，或者正確來說是再怎麼不適應，最終都能被她冷靜地化解掉。雖然人生沒有太多驚喜高潮，但家人親友都喜歡她，你在各方面也都需要她。因此你心裡很確定，就算工作上難免遇到外界誘惑也要把持得住和其他女性相處的最後底線，別想有二心欺騙傷害她，同時你也離不開這個一但認定你後就願意全心奉獻付出的女人。

雖然她處事冷靜淡定，但不代表她在床上會過於安靜。除了計畫懷孕時期，她的按表操課讓你頗有壓力之外，一般時刻你還是挺享受和她之間的性愛歡愉。只要依照她的期待，調整好燈光、環境氛圍、給一點前戲刺激，一旦慾火的引信被點燃，她的熱情來得很快。

你吻著她的背，雙手繞到胸前愛撫她的胸部，在她興奮起來的時機跟上她的節奏。她呻吟著扭動起身體，慾望點燃前的冷靜，和點燃後的性感所造成的反差，也是吸引你瘋狂的地方。你得控制好自己，避免太快就繳了械而無法滿足她。正常的體位進入她，看著她的長髮如飛瀑般隨著律動搖擺，偶而興奮地叫出聲來，偶而縮夾起雙腿、雙手緊緊抱著你，激動的時候還會一口咬上你堅硬的臂膀。看似禁慾而高冷的她，卻能因你賣力貢獻而回報以不輕易示人的狂野。

記得剛生完小孩那兩年，你們的性生活非常不美滿，你花了好一陣子才找到恢復熱情的訣竅。那天晚上，你在準備撩撥她情慾之前，反過來扮演了她的特助。你有條有理地「報告」著：「老婆大人，寶寶安穩地睡著了，大門鎖好燈也關了，餐桌上的剩菜放冰箱了，要繳的帳單我已經放在公事包明天出門會順便去繳，該做的事都做好了。」當她內心沒有待辦事項的牽掛，她就更能準備好和你進入親密的狀態。

「請問還有什麼事情要交代老公的嗎？」你笑嘻嘻地問。

她搖搖頭：「沒有啦。」

「好！那來做吧！」你親吻她。

她準備好了，你就表現得更好了。

魔羯女：初識時感覺較為冷漠的魔羯女，則在熟識之後顯露更多令人意外的熱情魅力。高冷嚴肅的外表之下，有著她對於愛情的執著和原則。成功翻越她防禦的城牆，能發現她其實住在一個可愛的城堡裡。性愛時不必有太多花式體位表演，但要有基本的前戲以及足夠的持久力。無論在愛或性，她都是願意付出的女人，不過你絕不能用太輕浮和廉價的方式取悅她。抓準她的心理之後，就有機會融化冰山，見識到她狂野的美！

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