每次去炮友家，我都會幻想自己住在裡面的樣子！

妳是從幾歲開始談戀愛的呢？幾歲第一次發生性關係，但又到了幾歲才真正享受到性愛的美好？單身時會不斷約會嗎，失戀時又怎麼走出來？黛西和友人Aya想聊聊，在感情裡我們的各種面貌，今天談的是約炮和穩定交往的差別。

【單身的時候，我每天都在做談戀愛的美夢】

黛西：單身狀態大概有兩種，一個是純約會廣泛交友，但不約炮，好吧有時甚至連單獨跟男生出去都沒有；另一種就是徜徉在快樂的約會生活，先把對方當男友一樣什麼都能做（笑）。

Aya：我高中以來就是慾望城市那樣在約會。很容易被誤會成濫交，或是異性緣很好；事實上進入穩定關係還是很困難，男友不如大家想像中多，不知道為什麼。

黛西：兩種狀態我都有過。我發現約會有沒有上床，跟終結單身的時間幾乎無關。只要敞開心房，有天一定會墜入戀愛。而選擇盡情約會的人，像我，發現我只是一直在做談戀愛的美夢，例如我去炮友家裡，會認真思考自己住在裡面的樣子，雖然我沒有愛上他，但就是會全心全意投入幻想。

Aya：我是喜歡和約會對象相知相惜的感覺，包括在床上。印象裡幾次比較好的性愛甚至是約會碰到的，第一次做就知道是他了！肌肉的結實程度，抱緊我的力道，性器的大小，含著或放進來都很讚（笑），但最後就是無法收編為男友，我愛他的身體，可是沒有妳說的那種幻想。

黛西：和陌生人第一次打炮就上天堂，真的是可遇不可求！我猜這是一夜情的魅力，不用深入知道對方黑暗面，只在很想要的時候做愛，有趣也寂寞。

Aya：我現在單身兩年，開始覺得寂寞可以被處理，沒那麼可怕，主要就是多把注意力放自己身上。

【穩定交往就是：雙人長程車票】

黛西：約會的時候快速換對象，妳怎麼知道他可以當男友，知道自己要結束單身狀態了？

Aya：通常是因為男生很積極確認關係，「要不要跟我在一起？」很焦慮地一直問（哈哈），佔滿下班跟放假時間，也會一直打電話。很老套啦，就是進攻，如果我覺得可以就會答應。

黛西：進攻我也會（笑），我會告訴對方「我滿喜歡你的」，對方輕描淡寫說是朋友，我也會放下。感覺會不會進入關係跟上床無關，但喜歡對方的時候，我也會用吻、擁抱去表達，加點激情火花；接著會進入靈魂的拷問，用心去感受對方是不是真的愛我，或努力去了解我。

Aya：炮友轉正時，對方會在床上問要不要在一起，或者做的時候、高潮的時候說我好喜歡妳！我都會膽戰心驚，然後在一起兩個月果然就分手，好好笑。妳會擔心激情時刻的告白嗎？

黛西：哈哈但我自己也曾在做愛時跟對方說我喜歡你！！做愛是很赤裸、脆弱的時候，對我來說啦，所以容易在做愛時坦白。穩定交往就像買好長程車票，目前都是以年起跳、長時間的相處。不管在床上、裸體，還是有穿好衣服的求交往，我算是不太會馬上放手的人，這點跟曖昧時差很多，約會對象我就能快快放下。

Aya：妳會覺得，穩定交往比約炮更可貴嗎？

黛西：我本來想說是因為時間，相處時間久的，自然更多回憶。後來我覺得，是看兩人當時交換了什麼，或是有沒有很契合，有些交往都後來比約炮還可憎許多，所以哪種比較可貴不好說。

Aya單身這兩年，有暈船過嗎？最後給約炮暈船的人一些建議？

Aya：把注意力放在自己身上！真的很重要，這是我從男人身上學來的，他們常常專注自己的事業，他們不願照顧妳的時候，其實妳可以完全可以照顧自己，妳比他們強（笑）。但另一方面，我很軟弱的時候，也會承認自己愛上他了，我會攤牌，當成失戀，然後往下走，算是很粗暴地走出來。

這樣的建議有用嗎？大概就是，暈船的你最後會沒事的，挺過去，加油啊！

內衣的一角 – 黛西 Daidai