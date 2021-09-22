線上約愛｜色癮師(下)

▲她連著好幾天都在睡前幻想他們會拍到一半開始做愛……（圖／Shutterstock）

於是他們相約第一次見面就是約拍照。她連著好幾天都在睡前幻想他們會拍到一半開始做愛，對方會如何挑逗她，會突然將她撲倒還是藉由指導去碰觸她的身體？

對璦玟來說，她對性最期待的是這些想像刺激，不是肉棒插進身體的最後一道快感。想像是可以無窮無盡的，但抽插是有盡頭的，當精液一射出，一切就會跟著結束，那份興奮也會跟著消逝。

Terry站在陳舊的旅館門口，腳邊有一個大黑袋子，身上還揹著一個相機包，熱情地向璦玟揮手，不像是線上聊天時的高冷男。

「妳有帶嗎？」他指的是情趣用品。璦玟從包包裡拿出一支按摩棒跟一個跳蛋，是她最常用的兩樣，也是她最近幻想跟Terry做愛時會用的。

「應該有洗乾淨吧？」他接過去時半開玩笑問著，下一秒竟然放到臉前聞一聞，再伸出舌頭舔了一口按摩棒。

這畫面爆擊在她胸口，情慾開關瞬間開啟，一股酥麻電流從胸口流竄全身，連耳朵都開始發燙…

她幻想了好幾夜的男人，用如此挑逗的方式做開頭，而她馬上要穿著睡衣假裝自慰的樣子給他拍照。

璦玟換上絲質的細肩帶短洋裝，依照示範照片的姿勢坐在床頭。

「不用打開，示意就好。」他又切換到專業的態度指導，而她也就照做。

拍照的過程裡Terry沒有再做出任何挑逗的行為或表情，璦玟緊張歸緊張，但「演戲」對她來說不難，於是拍攝很順利地提早結束，而距離休息時間還有一個小時。

「我不想被人說攝影師都會跟模特兒上床。」璦玟正拿著衣服打算去廁所換，Terry突然這麼說。

「所以我現在可以用網友的身分，跟妳做愛嗎？」沒料到他竟然丟出這顆大直球，璦玟內心的慾望噴發，馬上脫掉衣服撲上前去，Terry狂吻著她的脖子，而她像被捉到的獵物一樣，溫順地任他舔舐撫摸。

「塞著。」他拿起床上還沒收起來的跳蛋遞給璦玟，她聽話地接過去，在已經濕潤腫脹的陰部上，又來一記猛烈地刺激。

接著他要璦玟先坐到床上，而他自己則站在原地慢慢地脫掉衣服，露出小帳裡的精實身材，跟勃起的粗大肉棒。

「已經…好濕了。」璦玟的手沾著淫水，跳蛋從小穴滑出，她應該從鏡子裡看看自己現在的模樣有多誘人，脹紅的臉頰跟迷離的眼神，看得他更是興奮。

果然那整整一小時根本不夠他們做愛，或許這一切璦玟的想像還要刺激，或許是壓抑著慾望讓爆發時更狂熱，當他一插進她的身體時就將近高潮了，彷彿全身只剩下淫穴還有知覺，其他地方都被性慾給麻痺了。

而淫穴因為抽插越來越脹大，越來越敏感，她大聲淫叫著，空間還塞滿了身體撞擊聲跟他的低吼喘息。

那如此美妙的性愛，讓他們都深陷在對方的魅力之中…

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陳穆．Mrs.L