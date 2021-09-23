女人的性練習｜從「自摸」開始 愛、自、己

這次是很認真的系列喔，不是開頭馬上要妳們練習如何自己來啦，自己來的方法太多種，之後慢慢說齁。

我想說的是，有些人對自己的身體很陌生，連照鏡子都覺得煩惱湧上心頭，只摸得到皺紋跟贅肉，完全不認為自己還有甚麼女性魅力。

還有一派是身體被別人摸的經驗比較少，連去按摩都從頭癢到尾；搭公車捷運最怕別人站得太近，跟人都有一定的安全距離，結果約會時卻頻頻漏接對方的暗示。

「妳的身體，好像不是妳的身體。」

妳沒辦法用這個身體得到快樂；

妳沒辦法用這個身體得到性愛的歡愉；

妳沒辦法用這個身體，感受到被愛。

「去認識妳自己的身體，用心連結妳的身體。」

我是不知道妳各位有沒有在國小的健康課上認識自己的身體，但那也只是課本上的圖畫示範，進階一點就是模型輔助，但那終究跟妳自己的會長得不太一樣。畢竟我跟林志玲都是兩個眼睛一個鼻子一個嘴巴，人家是志玲姊姊而我只是一個聊色的陳穆姊姊。

總之，妳先在臥室放一個全身鏡，每天起床換衣服時，全裸地站在鏡子前看看自己，一開始或許妳會不滿意，一開始或許妳會很不自在，但如果連妳看自己都不自在了，妳又怎麼能在另一個男人面前自在地享受性愛呢？

當妳開始習慣，甚至發現並欣賞自己的美好，請調整鏡子的角度，坐在鏡子前把兩腿張開（也可以用另一個小鏡子輔助），看看自己的小穴。

我相信很多女人都沒看過自己的穴，搞不好會幫妳口交的伴侶都更清楚妳的小穴長怎樣。

看著妳的小穴如果覺得噁心或不舒服，代表妳內在還是很強烈地不喜歡自己。但如果妳能伸手去摸摸她，請先試試看，試試看怎麼摸會比較舒服，怎麼摸會讓妳開始心跳加速。

若妳根本沒有以上的困擾，就請看著自己的小穴自慰吧！那會讓妳更喜歡自己在性事上的不同狀態。

至於為什麼這會是「性練習」的第一步呢？因為我們要先認識自己，才能去好好認識對方。就像戀愛也是，妳要先知道自己的個性、喜好、觀念，去結交對象時才可以快速地排除完全不合適的人，省去錯愛的可能，也更有機會找到長遠的伴侶。

那在性與身體的關係中，女性跟男性實在大不同，男人可以輕易看著肉棒尻尻，連上廁所都得看一下是不是滴乾淨了，女性則都靠感覺的。

這也是為什麼大部分的男人都會更投入在性愛，並且對於性愛的慾望是相對明確清楚的。女人卻常常面臨不知道高潮是什麼？在床上放不開？很難被開發？不懂性的美妙？不敢自慰？沒有自信？沒有安全感？

這些都是有關連的，當妳對自己的身體越熟悉，妳越能在與他人的關係中得到適當的主導權，擺脫過去無法填滿內心、時常感到不安的自己。

那性帶來的歡愉，也隨之而來。

陳穆．Mrs.L