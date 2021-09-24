【12星座情慾故事】天秤女：愛美的展演者，尋找床上最佳男主角

▲你默默期盼著，能在女神床上做愛那天，你的身份就不再是床伴。（圖／Shutterstock）

她很美，也愛美，你很難見到她邋遢的模樣。生活要有一定的美感和水準，挑選的男人也不能太糟糕。你第一次到她家的時候有點驚嚇，怎麼會有個女人住在好像美術館般的地方。她優雅地在客廳漫步，一邊細數著：玄關的木雕窗花掛飾是峇厘島旅遊帶回來的；玻璃櫃裡世界知名的西班牙Lladro雅致瓷偶是某年生日她一群閨蜜姊妹合送的；沙發邊櫃上的韓國香氛暖燭燈預購就等了兩個星期呢！

你知道像她這種「女神範」的女人，肯定不缺乏男人追求，但能入她眼的也不多，否則你就不會花了快一年的時間才有機會踏進她的香閨。你記得那天是在知名Motel豪華設計房型的米白絲綢大床上，她撩起激情後沾染了汗水的波浪長捲髮，白皙臉頰上還有著高潮剛退去的一點潮紅，突然提出一個你到現在回想起都感覺是人生最美的邀約。她說：「你想改天去我家嗎？」

當她說出口的那一瞬間，你才驚覺到自己其實也期待著這個邀約，或者說是一個你也想開口邀請卻遲遲開不了口的邀約。從Motel到家的距離，物理上不遠，心理上卻很遠。畢竟家是有隱私感、生活感的地方，彼此願意讓對方到家裡，好像是另外一個層次的關係。你在她來不及猶豫和反悔的第一時間，就熱情回應了：「當然！當然想！」

她嫣然一笑：「想很久了？是因為我要求的房型都很貴嗎？」

你搖搖頭：「才不會。多久才見面做一次？哪裡貴了？當然每次都要給妳最好的啊！就算不便宜，但也因為妳值得。」

她眨了眨眼：「真會說話。別的床伴沒有這種待遇？」

你在她粉嫩的嘟嘟唇上親了一口：「想挖坑給我跳？就說我有了妳之後，沒有別人了。」

你不知道她有沒有別人，也許她還在挑三揀四想找最對味的那個人。但你發現嘗試過女神的滋味之後，床伴標準也不自覺提高了些。好像再也找不到有點自戀、穿搭打扮漂漂亮亮，倂肩走在路上絕不失男人面子，在床上無論是氣味、表情、成套的性感內衣褲，包括環境的舒適度與燈光，一切都幾乎無懈可擊的女人。

她不是為了你，而是為了她自己。因為當你凝視著她、讚美著她、為她瘋狂時，身為完美女人的優越感就是她的強力春藥。感覺自己很有魅力在床上展演，看著鏡中自己甜美的臉蛋、穠纖合度的身材在你身上搖動著，就是最令人興奮的A片，而她是最佳女主角。

「有些男人長得挺帥，但那裡好醜。」某次共浴時，她突然脫口而出。

「啊？所以……小弟弟不帥也不行？」你回想起以前當兵時看過各式各樣的鳥，倒沒仔細想過美或醜的問題。你以為男人只要粗長硬久就能衝鋒陷陣，馳騁床戰，在情場無往不利了！

「你就是都好看。」她說完，自己笑了。

「還好，及格了。」不太好整形的地方，至少是過了她床伴資格這一關。

第一次去她家的時候，你們反而沒有做愛。你默默期盼著，能在女神床上做愛那天，你的身份就不再是床伴。

「我說妳試車試了這麼久啊……」你話沒說完，看著她美麗的眼睛，深吸一口氣再繼續說下去：「到底，什麼時候要買回去啊？」

她微笑地反問：「你知道，戀愛和做愛是不一樣的吧？」

你以一百八的身高逼近她：「我知道。所以，我們不該來試試看戀愛了嗎？」你猜她心裡那個經常猶豫不決、天人交戰的小劇場還要糾結排演一陣子，也不想讓自己沒台階下太難堪，只好接著說：「妳不必今天回答我，禮尚往來下次去我家的時候再給我答案。」順便巧妙地把邀約不著痕跡地放在句子裡。

「好喔！」她甜美的笑容彷彿透露了答案。

天秤女：內心自戀及愛美的她，是多數男人眼中的女神和追求對象。在意外表的天秤女，多半也是外貌協會的一員。空有外貌但膚淺也不行，她們喜歡談吐有內涵、顏值身材有一定水準的同時，也能無所不聊的對象。注重生活的美感也注重性愛的質感，一個浪漫舒適、奢華時尚的環境能提高她高潮的機率。原則很多的她，在愛上一個人的時候也可能變得突然都沒原則。保持過得去的外貌和體態，把她寵成女主角，才有機會成為她床上的最佳男主角。

【12星座情慾故事】水瓶女：別妄想用「愛或性」束縛外星人的靈魂

【12星座情慾故事】處女女：你給她的性不能偷工減料，愛也是

【12星座情慾故事】魔羯女：禁慾與狂野只有一線之隔

星座順序是讀者許願的…

（艾姬的情慾文學極短篇-每週五上線）