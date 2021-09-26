私處蠢蠢欲動，女人要如何增進性慾？

親愛的欣西亞妳好：我想要知道一個女人要如何增進自己的性慾？目前交過兩任男友，床上愛愛時，幾乎都沒有性慾高漲的感覺，下體也很少被情慾挑起而有濕潤感，男友也因為我水位不高，讓他頗為失望…。我認真思考，日常生活裡，內心似乎不太會「想要」，要究竟怎麼做才能讓自己性慾大開呢？

看到這則苦主提問，相信有些人一定會覺得「怎麼可能會沒性慾？做愛就跟吃飯一樣，久久不吃東西，自然會肚子餓，肚子餓了就會想找東西吃，所以沒有性慾表示你餓得不夠久，餓到不能再餓，就會飢不擇食了」。雖然性慾好比食慾有高有低，但兩者最大的差別是：不做愛不會死，但不進食，身體就不能吸收營養，無法供給熱量維持正常機能，久而久之不吃不喝，則會讓生命受到威脅。

換句話說，當一個健康的人長期處於飢餓狀態，為了生存，他終究是必須進食的，但當一個人長期處於無性慾的情況之下，因為不會面臨死亡，他多半會越來越傾向無欲則剛的境界，開始覺得性對自己來說可有可無，結論是性慾低落這種事，時間拖得越久，情況只會趨近歸零，越不做愛，就會越來越不想開機。

造成沒有性慾的原因很多，今天我們先針對苦主來信所敘述的給予建議：

一、「目前交過兩任男友，床上愛愛時，幾乎都沒有性慾高漲的感覺，下體也很少被情慾挑起而有濕潤感」。事實上，情慾是可以被點燃的，只不過要一個女生的性慾從零到愛如潮水，需要三大要素：時間、耐心、技巧，並且在前戲時多加運用。苦主必須把開發性欲這件事當成認識自己的課題之一，私底下使用手或玩具了解身體的性感開關，妳可以為自己打造一個舒適且放鬆的環境，譬如將燈光調暗、點上香氛蠟燭、播放令妳有fu的浪漫影片，然後自然而然地撫摸肌膚或身體各個部位，這是培養性慾的第一步。一旦熟悉自己的身體，不妨一同分享給另一半知道，讓他了解妳的快樂來源，並多加催化，效果會更相得益彰。

二、「日常生活裡，內心似乎不太會『想要』」。苦主說「不太會想要」，那麼我便大膽推測「應該也是有想要的時候，只是不太常發生」，以現代人生活忙碌的節奏來看，要很常「想要」，其實不太可能，除非剛陷入熱戀，和愛人還處於蜜月期，或是正在經歷一場禁忌的不倫之戀，基於強烈的佔有慾，所以下體時常處於蠢蠢欲動的狀態…，如果妳跟男友的關係已是激情退去、步入穩定，期待加強「想要」的部分，我覺得可以多看韓劇或任何可以幫助妳心跳加速、全身酥麻的影片或小說，說穿了，就是換個人當成性幻想的對象，只要床上還是同一個男人，只要能讓自己性慾大開，那麼腦海裡想的是誰，who cares?

最後，女人的性慾，跟自我感覺有很大的關係，當妳覺得自己不性感或缺乏自信，多半會影響性慾高低。以欣西亞親身經驗來說，除了上述方法，最直接的方式是買、套、新、內、衣！去百貨公司選一套穿上頓時會覺得自己美翻了的內在美，就算穿在衣服裡，人家看不見，自己卻會特別感到sexy，舉手投足也會變得魅力十足，連帶的，就會特別想使壞，不妨試試看吧！

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