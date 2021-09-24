情慾的時光長河：每次做之前，都要來點壯陽藥

一個人一生中可以享受多少年的性愛？年輕的我們，總是苦惱著各種相愛的可能，對於性如此懞懂，提不起又放不下；當身體逐漸衰老，臉上爬滿皺紋，步伐蹣跚，我們會在什麼時候停止做愛這件事呢？

我明年就要滿三十歲了，但說起來思考「熟齡性愛」還是太早。

從十幾歲到三十幾歲，或許都在摸索性的狀態、愛的模式。單身時不排斥任何朋友介紹，也下載交友軟體，認識許多男生，他們溫柔熱情或愛理不理，約會和上床後對關係又是另一種考驗，兩人若有任何疑慮，說散就散。而在穩定關係裡的我，持續磨合，總是被照顧不對、太照顧對方也不對，相處久了，磨得只剩日常，妳會想問：那愛在哪裡？

年輕的妳會嚮往浪漫激情的性愛，他多麽渴望妳，仔細吻遍妳的身體，兩個人裸身躺著，當他在妳裡面，是兩人愛情中最美的畫面，他在妳耳邊低語，說妳最美、說著我愛妳。那是屬於青春的性事，而青春如此短暫。

今年她六十一、他六十八歲，對於中老年的日子他們得心應手；高血壓的藥、保健食品、定期健檢追蹤身上的病徵，退休了在家沒事，就當志工或參加社區活動，去兒女家拜訪看看孫子，或是夫妻出去吃飯散步。

結婚四十年，我問他們，熟齡性生活是存在的嗎？我說因為我在寫情慾文章，寫過炮友、婚外情和女女性愛，可是他們都是年輕力壯的男女；當臉上和生活都爬滿皺紋，性愛還會在你們生活中嗎？

她笑著說有啊，當然性愛對他們來說，早就不是非常重要的一環，但仍然是表現愛的方式。「大概就一到三個月一次，真的不多」她說再講下去就太害羞了。「這樣不多嗎？」他倒是覺得這樣的回答很傷他的自尊心欸，但是，老實說，他說做之前他需要來點壯陽藥，或是各種人蔘飲，畢竟不像年輕的時候，說硬就硬嘛。「不只是他，我也要潤滑那種，更年期之後下面會常常很乾，那樣就沒辦法做」她說更年期剛開始有嚇到她，但現在想起來也會覺得更年期是很久以前的事。

有的時候即使沒做完，他們也會計算成一次性愛。「因為我們就互相摸對方，或抱著很久，還有親吻」她說，平常都各睡各的，比較舒服，不然身體會痛，所以在床上貼著很久，很少這樣，通常是有點慾望的時候，才會如此。

他們告訴我，兩個人能夠夫妻相伴四十年是很幸福也很幸運的事，但他們不會要求子女跟他們一樣，年輕人有年輕人的想法。然後她特別告訴我，三十歲是很好的年紀，或者說，今天永遠是自己最年輕的一天，所以不需要在最年輕美好的一天苛待自己。

希望哪天我也能走到情慾的時光長河，並且感到幸福。

內衣的一角 – 黛西 Daidai