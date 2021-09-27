慾友告解(3)-當個SEXY BITCH

▲我用手指挑逗著剛喝下一杯Tequila Shot的男子，將他拉過來品嘗他嘴裡酒精的味道。（圖／Shutterstock）

擦上最鮮艷的口紅，為那個剛剛聊天的男生口交，他皺緊的眉頭，總能為我的心靈帶來高潮。

「妳要不要跟我回家？」正在被我口交的男生這樣問著我。

「是你要不要回我家。」我舔了舔嘴唇，再用手背抹去嘴唇邊那些不太好吃的前列腺液。

「好啊！」眼前這男生正在拉起拉鍊，而我一個轉身就去勾搭旁邊的男生。

我用手指挑逗著剛喝下一杯Tequila Shot的男子，將他拉過來品嘗他嘴裡酒精的味道，一旁拉好拉鍊的男子走了過來，我將他們兩個人摟在懷裡，這種左擁右抱的情況時常上演著，好像性別交換過來，我當了個徹底的渣女。

「妳很壞耶，馬上就親了其他人！」拉鍊男有點吃味的抱怨著。

「怎麼這樣說呢！你們兩個等等都來我家，這樣公平了吧！」

Tequila男摸著下巴，有點期待的眼神看著我。

後來，我們擠著一台UBER，目的地是最近的汽車旅館，我怎麼可能讓兩個陌生男子到我家？我甚至還先傳好目的地給我的好姊妹，要她約幾個妹子一起來玩，男歡女愛的畫面，我看了會覺得很興奮，尤其是看陌生人打炮。

「妳怎麼老愛喝烈酒，跟老人一樣。」好姊妹莉莉正在幫我倒威士忌，倒完之後就轉身去招呼她找來的妹子了。

今天穿的短裙說真的很方便，想壞壞的話就把裙子撩起來就可以，讓屁股蛋直接在外面見客…我再度啜了一口威士忌，搖了搖杯子裡的冰塊，像是待在高處的獅子一樣，看著其他人釋放慾望。

我看著旁邊妹妹頭瀏海的妹子跟拉鍊男打得火熱，妹子的細肩帶早就撐不住胸前的雄偉，兩顆雪白的奶就這麼外露，拉鍊男舔著一邊，手揉著另一邊，這種舔奶的畫面我看了真的很容易濕。

一旁莉莉也玩了起來，Tequila男正用手指挑逗她的私密處，隔著內褲不斷用手指撓著陰蒂，我看了莉莉一臉陶醉的樣子，也是很興奮；我再度啜飲了一口威士忌，決定加入他們。

「我就知道妳差不多受不了了啦！」莉莉說完之後就跑過來親我。

女生的嘴唇親起來就是特別香，不騙人，真的有香甜的味道，莉莉的嘴唇很水潤，連她輕輕啄我的脖子，那感覺都特別酥麻。Tequila男看我們女女互吻，也忍不住想加入戰局，我轉過頭去親他，形成很妙的畫面，他牽著莉莉、卻轉頭吻著我。

不知道什麼時候開始，拉鍊男跟妹妹頭的妹子已經進展到下一步，他已經射了一回，兩個人躺在床上擁抱聊天，當Tequila男戴好保險套準備跟莉莉開戰，我跑到兩人擁抱的床上，將他們兩人拉過來加入我們，還有一個從頭到尾在旁邊看戲的害羞妹妹，這時候的所有人，就像徜徉在大自然裡頭，沒有衣物的束縛，享受在美妙的肉體連結中，女人的叫床聲真的是很美妙的聲音。

這場四女兩男的遊戲，一點都不兩難，我想，不論年紀如何，女人都值得當個SEXY BITCH。

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