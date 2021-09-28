107號房─迷慾香氛(1)

▲平時遠遠看，她只覺得老闆高瘦，沒發覺西裝外套下的身材比例媲美男模。（圖／Shutterstock）

歐風旅店大廳裡，櫃台一片靜默，秋後算帳。

「我不過是去放個長假，你們就給我出亂子！是誰白癡把701號的房卡給了客人的？」

「吳姐，是、是我……」

「林苡淵！妳是有多笨？來這邊上班最基本的第一條守則都記不住？」

「可是，吳姐，我上班到現在，妳只跟我提過107……」

「現在的新人都這麼會狡辯的嗎？！房務下班了，妳，馬上給我去整理老闆的房間！」

「是。」

林苡淵喪氣地點頭，從櫃檯後方抽了房卡。乘著電梯上樓，在響起樓層提示聲之後，來到107號房前。

她按了門鈴，卻沒人回應。不做多想，林苡淵直接刷了房卡脫鞋進去。

門關上的剎那，她以為自己來到了另一個世界。

房內沒開燈，一片漆黑，目不視物。

正當她想按下電燈開關，靜謐的空間內，傳來一道沉沉的呼吸聲，阻止了她的手勢。

老闆……在睡覺？

「這樣要怎麼整理啊……」她皺眉喃喃自語，躡手躡腳地走入。

一會兒，雙眼適應了黑暗，她隱約瞧見一個男人趴臥在床舖上。

白色襯衫與領帶散落在地，男人光裸著上身，手臂墊著枕頭熟睡，原本梳得整齊的俐落黑髮略顯凌亂。

她不禁多看了男人兩眼。

雖然是背部，但肌肉線條練得很好……微微隆起的二頭肌，居然還有腰身……更過分的是腰下一雙修長的腿。

精實的臀部將西裝褲撐出了漂亮的弧度，褲長一路綿延到腳踝，平時遠遠看，她只覺得老闆高瘦，沒發覺西裝外套下的身材比例媲美男模。

她走近床沿，撿起襯衫與領帶，隨手放上沙發，腳趾不意間撞到了桌角。

碰。

細微的碰撞聲，讓寧靜的空間起了變化。

「好痛……」

林苡淵隔著絲襪撫摸撞疼的腳趾，一道嗓音劃破寧靜。

「誰？」

那聲音冰冷又帶著飲酒後的沙啞，惹得林苡淵寒毛豎立，她悄悄走向床邊，彎腰輕聲說：「老闆，對不起，我整理完就出去。」

酒醉的男人昏昏沉沉，分不清現實與夢境，只聞到有股玫瑰花香自遠而近撲鼻而來。

既淡雅又馥郁的芬芳，那是他尋尋覓覓，在腦海縈繞多年、卻遍尋不著的氣味。

「允……嫻？」

林苡淵說完話，準備起身，察覺到香氣即將飄遠，醉夢中的男人閃電般的速度伸出手，奮力抓握，就怕這股氣息又離他遠去。

「啊！」

林苡淵來不及反應，一陣天旋地轉，尖叫聲剛脫口又壓抑下去，深怕自己將男人徹底吵醒。

等到回過神時，她已經被人壓制在床上，身上還承受著另一股沉甸甸的重量。

「老、老闆？」她的聲線顫抖，不知該如何應對。

「別走……」

男人半夢半醉，無法確定自己是否真的抓住那抹身影，他在幽暗中找尋那張唇。

「別離開……」

帶著酒氣的唇印上她的，林苡淵感覺肺葉頓時充斥濃厚的酒味，唇瓣被人強勢撬開，對方的舌尖鑽入自己口中……

「唔嗯……」她瞪大了雙眼，扭著身軀猛力掙扎，撇過頭喊道：「不！」

她使盡力氣抗拒，不料絲毫沒有作用，男人輕鬆箝制她的手腕，逼得她只能轉頭閃躲。

「老闆，我、我是苡淵！」

頭痛欲裂的男人在聽聞喊叫之後，醉醺醺的雙眼凝視面前這張臉孔，雖然視線模糊，但神智瞬間似乎清醒了幾分。

「出去！」

林苡淵被人用力甩下了床，趴跌在地上。

「啊！」

再度吃痛的她深深蹙眉，但驚慌與恐懼迫使她奔逃出了陰暗的房間。腳下的疼痛混著摔下床的痛楚，她沿著房門旁的牆面滑跪在狹長廊道上。

原本梳挽得整齊的頭髮顯得凌亂，她的心臟劇烈跳動，顫抖的手指觸摸上自己的嘴唇。

唇上還殘留著對方的餘溫。

鼻梢吸入的空氣似乎還隱隱含著一絲酒氣……

她就這麼被冒犯了。

《下週待續》

701號房─情色小鮮肉(1)

701號房─情色小鮮肉(2)

701號房─情色小鮮肉(3)

701號房─情色小鮮肉(4)

701號房─情色小鮮肉(5)

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701號房─情色小鮮肉(8)

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701號房─情色小鮮肉(完)

701號房─情色小鮮肉(番外)

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