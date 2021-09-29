交友軟體世代：我可以隨便愛上，也能輕易拋棄

打開交友軟體，我滑著深不見底的對話欄，好幾個人都是打個招呼，我們就難以再聊下去；畢竟在工作之餘，重新介紹自己，然後拿寶貴的週末約會，對我們來說都太困難。即使如此，我還是又滑了幾個Like，得到幾次配對成功，過沒多久又浮出幾句「嗨」、「很高興認識妳」。

單身半年之後很快會厭倦這種模式：怕寂寞，又怕用交友軟體，於是轉身埋首工作，努力讀幾本書、參加研習課程，去運動、登山，最後，回到手機螢幕前，我告訴他們：「我也很高興認識你。」

初認識Ｋ的時候，他告訴我：我好喜歡妳，妳很可愛、是我的菜，可是我現在不打算交女朋友，所以要不要當我的床伴？因為也沒有其他對象，我和Ｋ說好。第一次見面，是我下班後搭一段路找他，而他只是開門，讓我進到他房間。

我躺在床上讓他吻我，他褪去我的衣服，也把自己身上的衣服褪去；他揉捏我的胸部，吸吮我的乳頭，我忍不住呻吟，感受他的手從我胸口移到腰間，接著伸進我的私處。他說我底下又濕又緊，他說我很淫蕩，他解開褲子壓到我身上。進來的時候我感到下體一陣疼痛，隨著他擺動的幅度，疼痛變成陣陣酥麻感。

三天之後，我又跟另一個男人約會。他很溫柔，在週六開著車來載我，在風和日麗的午後我們去到北海岸，他摟著我，我們光著腳丫踩海水。吃過晚餐，他問我還想去哪裡，要不要跟他做愛？

一連串Like名單裡，有些男人突然消失，不讀不回；而我也用一樣的方式，對待我不想搭理的男人。能夠輕易拋棄他們，或是我被拋棄，理由是，原本我們就是平行線，就當從沒遇過彼此吧！

而有些人的故事版本，是她深深愛上了，走不開也放不掉。

故事的劇本大概是，男人說喜歡她，可是有時工作忙碌很難約，四天的連假他一天都撥不出來。她想他的時候，會猶豫要不要跟他傾訴；而他對於要不要在一起沒有答案，「最近工作太忙，我再想想。」她在加班到晚上十點多時，在座位上伸懶腰，閉起眼睛想：難道我工作就不忙？但他偶爾還是會跟她吃飯、上床，她會捨不得在那時候逼問他，以免破壞氣氛；是的，她知道他不喜歡聽確定關係的話題。

他們這樣相處半年多，最後有一天她再也聯繫不上他。

她找我們哭訴的那晚，我們也只是拿了她的手機，幫她多滑幾個Like，這個男人感覺不錯欸！妳一定要好好跟他聊。因為愛情帶來的寂寞，也只能再用愛情解決。

內衣的一角 – 黛西 Daidai