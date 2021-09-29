線上約愛｜大叔的撫慰(上)

或許是Terry霸道但又溫柔的性格，讓她不禁貪心了起來，好希望這樣的男人能只屬於自己，只跟自己做愛。

可是約炮人的命運怎麼會是童話故事？願意收手的不是懷孕了，就是人生遭逢巨大驟變，才會讓玩咖體悟有整片森林都不如那盆精心照顧的觀葉植物，慢慢地生長，靜靜地陪伴著自己。

璦玟的暈船症狀持續沒有很久，因為那個似乎得「回家」的虐心大叔竟然又出現。正確來說，大叔並沒有完全消失，只是在見過兩次面之後馬上冷淡，從一天好幾次問候變成一兩個禮拜問候一次。

想也知道是到手就膩，可是完全斷掉又可惜，偶爾關心一下以備不時之需。

讀書的時候覺得只要是女生就不缺對象，出社會幾年後發現，上了年齡的男人只要有錢就不缺對象。

大叔是一個近乎完美的約會對象。

長相乾淨有男人味，進口四輪貼心接送，出入高檔酒店跟餐廳，講話幽默風趣但又沒有代溝，前戲比年輕弟弟用心到位，完事還能幫自己吹頭髮，要不是最後的「回家」，真會以為約炮也能寫下童話故事。

「但終究公主還是別人當。」璦玟知道再陷下去是不會遇到王子的，但她想再見一次大叔，享受那種有如天生一對的默契，還有親密醉人的氛圍。

「再一次，說不定我就真的會想開。」她明白比起遇到雷包跟暈船仔，她成為只能失戀的暈船仔的話，越能明白自己玩不起，越有可能從泥沼中走出來，不再需要這樣的關係。

「如果可以相愛，我也不想只能做愛。」

她主動問大叔最近要不要帶她去看海，還指定要去花東，這樣大叔要回家也很困難，就有機會一起過夜。意外的是大叔答應了，她沒料到大叔真的可以外宿，也或許是找個出差的藉口騙家人吧？

抱持這或許是最後一次見面，也或許是人生最後一次跟炮友出遊的心情，璦玟在塞車的隧道裡幫大叔口交，一段又一段的隧道，一次又一次的吞吐，小心不讓剛做好的光療指甲劃到肉棒，用拇指輕揉著陰囊，直到大叔有點失態地緊急喊停。

「既然做不到男人心中想戀愛的女人，就做男人最想做愛的女人吧。」內心複雜的情緒讓璦玟認知越發扭曲，她幾乎以為想做愛跟想戀愛只能選擇一邊了，而這樣的心情也被頗有歷練的大叔看了出來。

「妳要不要挑想吃什麼當地美食？還是要直接去海邊了？」大叔摸了摸她的頭，大叔心裡有點擔心，就怕這女孩晚點情緒會不穩定，心裡盤算著該怎麼防著她…

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陳穆．Mrs.L