【12星座情慾故事】牡羊女：感情上愛面子口是心非，情慾上不介意新奇刺激

她是一個很好相處的女人，沒有小女人的扭捏，帶著一點女漢子直來直往的豪氣。但和她不熟的時候，你有些畏懼，因為她在群體中自帶一種大姐大的氣場光環，感覺不是那麼好親近。兩個人都是社團幹部，在一次又一次的社團活動中越來越熟悉後，難免被夥伴們起鬨說你們都單身、合作無間，幹嘛不乾脆在一起？她總是搶先一步打槍說：「拜託，從合作看感情合不合的話，我和你們每個人都合，至少可以一次劈腿5個人了！」

你摸摸鼻子，再次碰了個軟釘子。但後來你漸漸明白，那些口是心非和偽裝堅強是她保護自己的一貫方式。人前總是說：「沒事，我很好。」不愛被人看出軟弱。她有時對男人顯得冷淡，對於喜歡的對象，沒百分之百把握不會貿然出手，因為愛面子的她承受不起被拒絕的難堪。

但是她的熱情你是感受得到的，否則你也不會在她準備轉移目標之前算準了下手時機。假公濟私的約會，不斷藉機在你面前晃來晃去，一邊假裝對男女之情沒興趣，一邊又會主動關心與你有關的所有事情。你決定不等她用完三分鐘熱度就親手來終結兩人的曖昧關係。

雖然在感情上口是心非，但當你投了直球過去的時候，她並沒有故作姿態地拒絕你。很順利給你機會嘗試交往，你也發現她在大姐大氣場之下更多可愛的地方，以及令人吃驚的情慾表現。

在椅子上，她背靠在你胸前坐在你腿上搖動；在床上，她跨坐在你上方用力地搖出你的慾望；吃飯的時候，她在餐桌底下用腳尖撩撥你的小腿；開車的時候，她手還能不安分地在你胯間游移。對性愛有興趣也有慾望，不會總是被動地等待男人，在情慾展現方面她算是開放大方的。

她樂於告訴你，我們要不要這樣或那樣，有時候給你的驚喜像是從AV影片中搬出來的場景。她穿著緊身黑色馬甲，黑色蕾絲吊帶襪，丁字褲勾勒出性感的臀部線條。來點角色扮演、用點助興玩具，興致一來到處都可能是她的遊戲場，她總有本事讓你血脈賁張，當然你也要有好的體力、服務的精神、夠水準的技巧以滿足她的需求。

無論是對外或對內，你很佩服她的本事，女性化的外表之下有著開拓者的靈魂和激烈的好勝心。交往了一陣子，社團夥伴和共同朋友又敲碗說要喝你們的喜酒，從來不必你費心想說詞，就聽到她爽朗的笑聲：「哈哈哈，有事喔？我們還沒玩夠啦！現在玩得挺開心的，幹嘛要趕快結婚啦生小孩啦，又要應付親友家人又要每天奶瓶尿布的。」

有人追問：「那要什麼時候才玩夠啊？」

她聳聳肩：「我也不知道耶！玩不出新把戲的時候吧？或是奶瓶尿布意外先來了，那就只好結婚啦！」

你看著她的髮絲在陽光下閃閃發亮，心中默想著等一下聚會結束後要帶她去新開的那間Motel玩耍。

牡羊女：感情上有點口是心非，情慾上不介意新奇刺激。牡羊女主動熱情，但因為愛面子，所以寧願給很多明顯暗示也不會做出沒有把握的倒追或表白。因為個性爽朗好相處，較容易在群體中變成大姐頭般的風雲人物。一般來說性能量充裕，也能夠享受性愛，甚至不會反對在新奇的場所或以新奇的方式尋找更多刺激。在情慾表現上算是不扭捏的女王，你得跟上她的熱情活力，如果靠一招半式或例行公事的態度來應付她，很容易被她淘汰喔！

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