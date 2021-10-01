用交友軟體約會，我都會拿掉我的碩士學歷

沒有什麼比用交友軟體前，更需要搞清楚自己是誰的時刻。首先要在App上自白：28歲女性，興趣電影閱讀講座（抱歉那些最流行的登百岳、衝浪、健身我都沒有），再來，工作含糊寫上班族，學歷寫了大學，每次用交友軟體，我都會拿掉我的碩士學歷。

和Ｊ第一次約會，他說我很奇怪，別的女生都會問他收入，然後表明希望男生至少有車，可是我什麼都沒問，讓他不知道我究竟喜歡什麼類型的男人。

Ｊ原來不知道，剛我從電扶梯上樓，看見他在那裡等我，我就覺得他的眼睛很好看，我也發現自己喜歡聽他說話，我說晚餐想吃居酒屋，他就馬上查好帶我去吃，堅持請客，當他說還想去哪，我說「可以去你家」。

他住在大樓高樓層的套房，他說家裡亂，我卻已經踏在他的地毯上，毛茸茸的地毯，舒服的觸感從腳底傳上來；我告訴他，在這裡放地毯的人是天才。

他說我是第一個來這房間的女生。我半信半疑，是不是真的對我來說並不重要，但他依然認真對我宣布。他抱著我躺在床上，趁著酒意還沒退，我們接吻，褪去彼此的衣服，我趴在他兩腿間親吻他的陽具，再坐到他身上讓他進入我。我擺起腰臀，感覺他在我裡面；他伸手愛撫我的胸部，我撩起頭髮，不斷呻吟，就維持這個姿勢到他射精。

我穿好衣服，交友軟體約會的習慣使然，碰過太多冷淡的男生，所以我先開口，說我自己回家就好。他把我抓進他懷裡，問我回家要多久，然後跟我說：我載妳呀，讓我載妳回家。

我在交友軟體上拿掉我的碩士學歷，我不想讓自己看起來太聰明。用交友軟體然後被已讀不回的女生，會配得上高學歷嗎，或者，我不想讓自己看起來太狼狽；我也不會說自己是個女性主義者，然後有什麼政治立場，避免和男人辯論，我不想起衝突，也疲於為自己所相信的事辯護。

我喜歡Ｊ。當他問我喜歡什麼類型的男人，我想到我拿掉學歷和各種政治立場，而也撇開Ｊ的年薪、車子房子；我們能不能互相喜歡呢？沒有這些的我們又是什麼呢？當然Ｊ會告訴我，在我們的談話間，他說前女友賺得要比我多，然後他也在想買房，在想收入比調養身體更重要，在一對情侶的美好未來裡，他們要賺夠多的錢，最好在一起前就先確認這件事情。

我和Ｊ的故事就到這裡。沒能繼續下去，說不上來是什麼原因，最後我只能歸咎是交友軟體上又碰到一次短暫的約會。我打開交友軟體，微調自我介紹，覺得那像我的第二張臉，可是又不太像我。

女生，29歲，碩士學歷，待業進修／作家，女性主義者。

內衣的一角 – 黛西 Daidai