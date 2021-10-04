▲我開玩笑的跟他說：「敢不敢一夜七次郎？」（圖／Shutterstock）

慾友告解(4)-我們在房間的那7次

他狂暴且迅速的索吻，一手將我的肩帶往下帶，撫摸我每一寸肌膚，並且揉捏著我胸前的乳房，我深深的呼吸喘氣，試著讓自己更快進入狀況…

「等等，我覺得我們還是先沖個澡。」

不然我們兩個人渾身汗，就算不酸臭，我也害羞不敢被看私密處，實在不敢想像。男友識相地先停下了獸性的自己，並拿了冰水狂灌自己的胃。

「寶貝，我忍，等一下洗得香香之後妳就慘了！」

他擺下冰水的空瓶，先去淋浴了。

第一次是他沖澡的時候，我直接全裸走進去從後面抱住他，沒有徵求他的同意之下開始幫他手淫，他扶著牆壁，一邊享受的哀號著，要我先別鬧，等沖完澡再開戰，火象星座的我怎麼可能聽話呢，就這麼活生生讓他雙腳發抖的射在地磚上。

第二跟第三次是我們各自挑選一部喜歡的A片情節，跟著裡頭實戰演練，不會複製所有的台詞，卻將裡頭運用的姿勢模仿得七八分像，他說他好像菜鳥AV男優，而我像資深女優，這話一說完我居然笑了出來。

「寶貝是在稱讚我技巧很好嗎？」我開完笑的問著他。

第四次開戰，是我幫他煮宵夜的時候，他說從後面看著我若隱若現的屁股蛋，他還有點安全知識，先把火關了再掏出他的小兄弟直挺挺地進來，我驚訝的轉過身看他。

「還好我沒很乾～不然我痛死！」這是第四次做完的時候，我的第一句抱怨。

當我們兩個人躺在床上準備睡覺的時候，他滑著手機看到巨乳的照片，又不懷好意的轉過來看我，表示撒嬌，實際上是想要。

這就是我們當天的第五跟第六次，第六次的發生是我硬要，當他陰莖射完要軟不軟的時候，最適合刺激前列腺液，我用手掌快速磨蹭龜頭，並且不間斷。

「寶貝，你皺眉頭了，喜歡嗎？還要嗎？」

「太敏感了啦，不要再弄了，真的不要了啦！」

他一邊抓著床單，一邊皺眉頭，這種讓人有成就感的畫面．我當然不會輕易停手，在好一陣子之後，他突然呼吸越來越急促，眼看著那噴射出來的畫面，我堅信男友的身體還是勇健的，我還開玩笑的跟他說：「敢不敢一夜七次郎？」

他雙手合十的說：「施主真的不要鬧了！」

我用著漫畫會看的到閃亮亮眼神，認真專注的看著他：「寶貝，可是人家今天想達到這個里程碑！」

他還是立馬推開我，去抽了濕紙巾將自己整理一下，然後抱胸示意要我不要再碰他，男友回到床上之後，立刻用被子把自己包得緊緊的。

「開什麼玩笑，剛剛是你先弄我的喔！」

我也不甘示弱地躺回我的位子，並把被子搶過來把自己包得更緊。

就這樣，我逐漸沉沉的睡著，後來我感覺到有人在親吻我的脖子，他撩開我耳朵上的髮絲，輕輕吻著我的耳骨跟耳垂，那種癢癢的感覺有點討喜，可是對於想睡覺的人會覺得有點討厭。

「寶貝，快十二點了，不是想要一天七次嗎？我來幫妳圓夢。」

這個臭小子就自己蹲下去脫了我的內褲，用舌頭舔了起來，那種酥麻又想睡的感覺輕飄飄的，舔的速度真的很慢卻很到位。

「恩～你別舔了，我想要你用手。」

他終於躺回我的身邊，用手揉陰蒂，用嘴親著我。

性愛這件事，對我來說，找到頻率相同的另一半真的是最幸運的事情了。

慾友告解(1)-Daddy與Baby的甜蜜相遇

慾友告解(2)-前男友是最好的性愛高手

慾友告解(3)-當個SEXY BITCH

喜歡我的故事嗎？ 歡迎追蹤我唷

臉書粉絲頁：卡卡小姐–情慾專欄小說

生活日常IG每日更新 : miss.caca