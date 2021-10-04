A片陷阱、暴君上身、愛愛還要先預約！是什麼讓你們「淪為冷感」？

文／性福導師 朱瓊茹

在我的臨床經驗裡，大部份來諮詢的伴侶，常透露出：自慰比做愛輕鬆、對伴侶性致缺缺、做愛很無聊、想到性就嘆氣、求歡老是被拒…等床事問題。然而導致這些問題背後的真實原因，多數來自情感與心理需求的不滿足。怎麼說呢？我們來看看有哪些原因容易成為親密關係上的絆腳石？

情感方面：

一、不想聽也懶得說：兩人相處久了，沒有什麼新鮮話題好聊，通常兩人的互動就是各做各的事，能說的話已變成「三字箴言」：你忙吧！我先睡！沒事了！就這樣！如果這樣的關係一直持續下去，親密感只會越來越疏遠，導致心理距離造就身體界線，對性只會避而遠之。

二、以工作賺錢為名，當做愛的籌碼：整天忙工作忙賺錢，把家當成旅館，只是睡覺休息的地方。情感的支持幾乎是零，伴侶感受到的只有孤單、寂寞、心裡冷。這樣的關係下怎會期待性生活呢？

三、吝於讚賞，只有抱怨與責罵：一方像是暴君上身，習慣命令語氣要求對方做東做西，如有不滿就情緒引爆，大吼大叫，這樣毀滅性的相處模式，只會加速讓關係走到盡頭。

四、四觀不合，溝通障礙：這裡說的四觀指的是：人生觀、價值觀、世界觀及性愛觀。兩人相處上如果觀念上有很大的差異，每次溝通就像引發戰爭，只想要支配與控制對方，無法彼此理解、欣賞與包容，這樣只會讓關係越吵越遠，最終走向感情破裂。

性心理方面：

一、受A片影響，導致沒有自信：把A片當範例，認為自己在床上的表現應該跟A片的人一樣，體力、尺寸、時間、持久度都力求完美，沒有達標就表示不合格有問題，所謂有比較就會有傷害，沒自信就是這樣造成的。一旦落入A片誤導的陷阱，老是要求、在意自己的表現，性愛就會充滿壓力與挑戰，在這樣緊繃狀態下做愛，日後罹患性功能障礙的機率就會提高三倍！

二、感受不到愛，不被尊重：男性們注意！如果做愛總是跳過前戲，老是趕快進入主題，只想肉棒打天下，這會讓女性感受到「自己是洩欲工具」，沒有被當成「愛人」看待，這樣的互動很容易被三振出局，畢竟女人要先感覺心裡有愛，才能與你開心談性。

三、少了新鮮感，做愛就像交功課：每次性愛都要先預約，講好次數、時間、地點，內容永遠都是一二三（摸摸、啪啪、睡睡），閉眼就能結束。這樣按表操課的性愛怎會讓人渴望？

四、對性有很多限制，老是拒絕：制定一堆「我說的算」的性愛規定，如果犯規，就等下一場吧！例如：一定要關燈、洗完澡才可以做愛、上床後不能滑手機、只能一個體位、親吻時不可以口水氾濫、拒口愛、拒看A片…等限制。看到這些林林總總的文字教條，你還能保有性致嗎？

五、受過去負面經驗影響，無法享受性生活：有些心理創傷如果不說不療癒，是會影響一輩子的幸福，嚴重的話甚至是生命！尤其是性創傷，它可以輕易摧毀一個人享有性福的權利。