【心理測驗】在圖片中你看見什麼，了解你談戀愛時偏好怎樣的感情？

日常生活、工作平常再理性的人，一旦進入一段感情關係中，時常也會變得連自己都快認不得。這次就循著有趣的圖像心理測驗，讓你有機會一窺你談感情時不為人知的個性展現！

#請看下圖，你第一眼看到什麼？

下好離手，準備看解答！

#先看到「男人的臉的人」

撇一眼就先注意到男人五官的人，那表示你很可能是一個工作狂，而在生活中很可能備受他人重視與景仰的人。雖然如此，但你其實是一個很能同理別人的人，在面對不同人時，你只會顯示出某種特定「想被他看到」的面向，而這種隱惡揚善的待人之道，讓你在處理各種大小人際關係時總是游刃有餘，做事八面玲瓏。

談及感情關係時，這類會下意識地隱藏真實自我的個性，時常就可能造成你伴侶時常無法真正瞭解你的喜好。很多時候，你很可能會因為想要讓他看到你最好的一面，而去委屈了自己或是去刻意討好對方。在此建議你，唯有真正放下這些過多的想法，才能讓對方有機會去認識真正的你，這般毫無隱藏的你，才有機會真正被他理解與愛上。

#先看到「站著穿大衣的人」

一眼就先觀察到站在旁邊身穿大衣的人，那表示你是內心一定是有過傷痛的人。或許此刻你並非真的感到沮喪憂慮，但你心中的確紮住著悲傷的情緒在心中。你其實一直都明白現實生活中的存在著快樂與傷悲兩種情緒，也懂得情緒它怎麼來勢必也會有過去的一天，這讓你更懂得去珍惜那些細微但它確實存在於日常生活中無論好壞的情緒。

在約會或在談感情時，你傾向追尋一個能全然接受你的人。或許你的前任，很可能正是因他無法接受你某些觀點或是價值觀，而讓你選擇離開。所以現階段的你，在談感情時，你更是追求一個能真正理解你好與壞並懂得珍惜你的人。