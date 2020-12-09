【心理測驗】在圖片中你看見什麼，了解你談戀愛時偏好怎樣的感情？

#先看到「嬰兒」

假設你一眼就先看到嬰兒，那表示你是一個時常在一段關係中或生活中感到無助的人。這並不表示你一個不負責任、不敢做決定或不懂照顧自己的人。你只是較容易感到焦慮或受到壓力影響，而這時常讓你因此失眠甚至憂愁難耐。這讓你可能讓你成為一個愛哭的人，時常藉此抒發個人情緒。

在關係裡，你是個需要被愛滋養的人，你需要一個能夠給予你關愛、重視你的另一半。但這並不是表示你想要時時被呵護著，與其說你需要被照顧，更確切的說法是，你在乎的是感情裡的「安全感」。當你有需求或遇到困難時，你知道有一個人會願意伸出援手，或是在你傷心難過時，有那麼一個人會願意為你分擔解憂。你希望對方是一個能夠理解你、能站在你角度幫你想事情，而且全然的信任你的人。

#先看到「低頭看書的人」

第一眼先看到低頭看書的人，那表示你是一個對生活充滿好奇的人。你是個重視精神導向的人，但這並不表示你就擁有虔誠的宗教信仰。你很可能對於某些特定領域感到異常著迷與好奇，很可能是超自然現象、迷信，當然也可能是神佛。但不管你要怎麼定位這類喜好，這其實是一種你對生命的感知與嚮往最真實的回應方式。

你在談感情時，你重視雙方精神上的連結。你跟你的伴侶會分享最深層、影響你最深的信念，但你並不會要求對方一定要跟你擁有一樣的信仰。你追求的另一半，是那種你可以跟他分享生命中的熱情，以及有精神上可以互相溝通與交流的人。