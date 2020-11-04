水星順行後「4星座」好運翻身　第1名貴人降臨順到2021年

從10/14就開始的水星逆行，終於將在今（4）日於天秤座恢復順行了，以生肖星座專欄聞名的艾菲爾老師，在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》公布，水星順行後「4星座」好運翻身，第一名更是貴人降臨一路順到2021年，趕快來看看自己有沒有上榜吧！

＃第四名：處女座

水星順行後，處女最明顯翻好運的就是財運了，守護星在你的「財務宮」恢復順行，你在事業上成功加薪的機會非常高，有可能額外獲得令你欣喜的獎金。另外創業、兼職、做副業的處女也是生意興隆，業績不斷開出亮眼成績，讓你在正職外又添加許多收入。有考慮投資理財的處女，此時也是你的最好時機。水星順行帶給處女座滿滿的財運，請你一定要好好把握年底最後一波好運！

＃第三名：天秤座

水星順行後，天秤終於可以好好喘口氣了，之前你差點被自己和周圍環境的優柔寡斷逼瘋，種種不順讓你身心俱疲。幸好水星從明天起就要在你的本命宮恢復順行！明天起你做任何事都會一帆風順，尤其是事業運的轉變，都將是你的好機會，舉凡升官丶加薪、求職，或被調到你內心渴求已久的職位都有可能。水星順行後是你鹹魚翻身的好時機，好好把握就能成功。