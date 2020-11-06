該怎麼勇敢再愛一回？十二星座走出失戀的療傷辦法

被困在情傷的你們還是依舊沒有勇氣再愛一回嗎？以下的分析，希望可以幫助你們走出情傷，可以看太陽星座跟金星星座。

靜靜的沉澱一陣子，好好的療傷，收拾自己的心情：

金牛座、巨蟹座、天蠍座

這組星座需要蠻長一段時間去療癒情傷的，這個時候的他們情緒的波動是很大的，所以靜靜的一個人待著雖然覺得有點孤單跟寂寞，可是對他們來說，卻是最安全的。他們可以很宅、耍廢，總之，就是要有獨處一段很長的時間，幫自己充電，想做什麼就做什麼！因為這組星座的人，他們談感情的時候，很容易會過度付出，有很長的時間沒有辦法好好的照顧自己，所以他們絕對不能很快的投入下一段關係，而是要先多花一點時間跟自己相處，才能漸漸的恢復精神，迎接下一段戀情。

快點物色下個對象，雖然很可恥但是很有用：

雙子座、天秤座、水瓶座

很多人說情傷之後，千萬不要立刻找下一個對象療傷，因為這樣很可能就會跳入另外一個火坑！不過我不得不說，這個方式對風象星座的的雙子座、天秤座跟水瓶座，卻是非常有用的。因為這個時候的他們，並不會真的投入太多的感情，可能是在眾多對象周旋，搞搞曖昧，然後期待著下一個對象的出現，對他們來講，真的可以非常快的就忘記上一段感情的創傷。所以雖然可能有點對不起想認真跟他們交往的新對象，可是，對風象星座來說卻是最快恢復自信的一個捷徑。