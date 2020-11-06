2020年11/9~11/15十二星座塔羅運勢：射手容易遇到新對象；魔羯不夠理智讓人覺得不靠譜

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：金幣七逆－對於付出跟收穫不成正比顯得有些失落，也有難以堅持的狀況產生。

貴人星座：天秤座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●○○○

整體：

牡羊座的朋友們這星期可能會有付出跟收穫不成正比的狀況，讓各位容易感到心累，生活中也有可能有熱臉貼人冷屁股的狀況，會讓各位有些心灰意冷。

工作：

工作上比較容易有類似努力了也沒有回報的無力感，容易想要放棄或是暫時休息一下，但卻也沒辦法完全放下工作，還是要以長遠的情況看喔！

感情：

人際方面是屬於比較停擺的一週，不管是對情人還是朋友，都有種付出不對等的無力感，會讓各位陷入一種孤單無助的心情。

金牛座：月亮正－周遭事物的變化容易造成心情陰晴不定，也容易有疑心生暗鬼的情況。

貴人星座：魔羯座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●○○

整體：

金牛座的朋友們，這星期會發現周遭的事務都處於一種不明確的狀態。不管是事業或是人際上都無法很明確。在心情上也容易因為受影響而導致情緒不穩定。

工作：

周遭環境的變化容易造成情緒上的不安定，更容易造成工作狀況跟著不穩定，要多加留意。如果要有發展還是更多機會還不到時候，需要靜候環境更穩定。

感情：

有伴侶的人這星期可能會特別容易感到不安，單身的人這星期容易與人產生曖昧狀況，雖然也許是種享受，但是曖昧不明的狀況也許會引發許多不必要的心煩意亂，要多加留意喔。

雙子座：太陽正－好運猶如烈日當頭，行動力也非常足夠，無論什麼事情都很順利。

貴人星座：獅子座

小人星座：處女座

性慾指數：●●●●●

整體：

恭喜雙子座的朋友們這星期無論做什麼事情都很順遂喔！如果有什麼想要執行的計畫都可以放心去做唷！

工作：

這星期工作順利，與同事之間的相處也良好，也有不錯的貴人運。進度都在預料之中，就算有什麼小差錯也都有辦法化解喔！

感情：

與情人之間的相處融洽和樂，甜甜蜜蜜喔！就算有小爭吵也是稍微溝通一下就好了。單身的人有機會遇到和得來的異性友人喔！