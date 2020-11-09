【盧恩符文】事業是他的第二生命！最佳工作狂的TOP 3本命符文

盧恩符文源自於北歐地區的古文，當前有許多人會用來占卜、祈福甚至魔法儀式使用，隨著時代變遷、資訊提升，盧恩符文不僅有被拿來當作Logo使用，也有在許多設計作品、電影情節找到許多蹤影，如同藍芽符號與當前著名的電影《雷神索爾》系列、《復仇者聯盟》等有關連。

每個盧恩符文都有各自對應的時間範圍，而每個符文也有各自的特性，可以透過自己的生日來對照下表，找出屬於自己的盧恩符文，又稱為自己的「本命符文」，今天就讓我們一窺哪幾些符文是最佳工作狂代表。

TOP3

雷神(Thurisaz) 07/29~08/12

總能將工作上的所有事情，都處理得面面俱到，若形容Thurisaz在工作上有強迫症，一點也不為過，做起事情總希望自己能有條有理，雖然不見得是按照主管或前輩所教育的方式執行，卻可以自己延伸出一套專屬的工作流程。另外還會自我要求在規定的時間內，完成預期的工作項目，那股堅毅的責任感與執著，反而默默的增加身旁夥伴或同事間的壓力，雖然並不覺得自己有工作狂的特質，卻可以從工作上每個細節看見那份認真與仔細，反而少了工作與生活中的一些彈性可能。

TOP2

駿馬(Ehwaz) 03/31~04/13

相較於其他的本命符文，Ehwaz比較像是一位拼命三郎的性格，總是沒辦法讓自己停歇下來，對於生活總是充滿著幹勁與熱情，很多時候有了熱忱、衝勁，彷彿就像一匹脫韁野馬，有著源源不絕的活力，不僅可以感染身旁的對象，也會因自己的行動而找到自我價值，然而有計畫的安排工作、生活，是非常重要的，若只有一直前進、一直衝刺，反而有點像無頭蒼蠅一樣，讓自己到處亂竄，反而浪費了許多精力與時間，在Ehwaz身上可以給自己設立不同階段的計畫表，在每個時間點透過這份表單來完成當前的任務，而不至於忙到最後變成一場空。