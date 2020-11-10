不用長得好看也沒關係！找戀愛對象不一定要看外貌的星座TOP 5

★金牛座：

如果花錢如流水才能造就出型男正妹，那還是找個純樸會存錢乖巧的對象就好。

倒也並不是太一毛不拔，只是有時候金牛座真的覺得錢還是該花在刀口上會比較好一點，總是拿來買名牌、買潮牌、買很多新衣服、沒事就換新髮型之類的行為，對於金牛座來說實在是有點看不慣，金牛們不是省到什麼都不能花，但真的沒辦法接受毫無節制的花費方法。

時尚是有錢人在追求的玩意，對很多金牛座而言，賺得不多又拚了命在追求時尚潮流的人並不是在「投資自己」，而不過是種盲目的崇拜，許多的型男正妹都是靠錢堆出來的，更不用說有些人還因此身上揹了不少卡債，只為了追求光鮮亮麗。

金牛座本來就是帶點傳統思考的星座，他們也深深的明白自己在愛情方面的表達比較緩慢笨拙，甚至於會自己覺得自己的競爭力比較差一點，當然，在內心深處對於型男正妹還是相當喜歡的，只不過如果是要認真交往的話，還是會卻步。

某個程度上來說，其實這也跟金牛座的某些刻板印象或經驗有關，特別是跟型男正妹交往過卻被騙了金錢和時間，許多金牛座其實會覺得相當的難過，很多金牛座願意投入許多的金錢和時間，其實也就代表是深深用心的狀況，花的錢和時間的多寡、某個程度上也就代表了金牛座有多麼樣的重視這個人。

型男正妹身邊的追求者往往是多的，金牛座也明白自己不夠有趣浪漫，加上個性固執，如果又發生了金牛座花很多錢、花很多時間卻換來的是背叛，那麼許多金牛座也會因此根深蒂固的留下一個想法，那就是這種人「只能看不要碰」會比較好一點。

很多金牛座不喜歡和型男正妹交往的原因，也是因為金牛座本身的「價值審核眼光高」，他們能從對方買的、用的、穿的來評斷這個人的腦袋在想什麼，簡單來說，就算很帥很美、只會追流行買來愛現卻不見得適合、不會穿搭的型男正妹，在金牛座的心裡頭，這些人再怎麼帥怎麼美，其實也不過就是只會亂花錢、沒辦法發揮物品的價值和美感的草包而已。

跟這種只會亂花錢的人交往，金牛座真的無法接受，他們並不想被當成提款機。